Quanto vale davvero PlayStation Plus Collection su PS5?

Con l’avvento di PlayStation 5, Sony ha deciso di arricchire la proposta del suo abbonamento PlayStation Plus aggiungendo PlayStation Plus Collection. Si tratta di un vero e proprio catalogo di videogiochi on demand sempre disponibili, a patto di avere un abbonamento attivo, che come vi abbiamo spiegato qualche mese fa non hanno una scadenza mensile – come invece accade per i titoli della Instant Game Collection che ogni primo martedì del mese si susseguono su PS Plus.

In questo caso, insomma, i giochi sono “statici” e al momento non sono state annunciate rotazioni. Per questo, allora, ci siamo domandati quanto valga, tenendo conto dei prezzi attuali su PlayStation Store, questo extra che Sony ha voluto concedere ai giocatori su PS5, che è incluso nel costo dell’abbonamento. Considerando che la compagnia giapponese aveva già definito non sostenibile un modello à la Xbox Game Pass, con le sue grandi produzioni in un catalogo on demand fin dal day-one, a quanto ammonta il valore di mercato della sua Plus Collection, che include anche diverse opere dei PlayStation Studios?

Bloodborne è tra i giochi nella PlayStation Plus Collection

Quanto costerebbero i giochi della PlayStation Plus Collection

Tenendo allora conto dei normali costi di listino dei giochi proposti sulla PlayStation Plus Collection, questo è quello che emerge circa il valore di mercato secondo PlayStation Store.

Titolo gioco Prezzo di listino Bloodborne 19,99€ Days Gone 69,99€ Detroit: Become Human 29,99€ God of War 19,99€ InFamous: Second Son 19,99€ Ratchet & Clank 19,99€ The Last Guardian 34,99€ The Last of Us: Remastered 19,99€ Until Dawn 19,99€ Uncharted 4: Fine di un ladro 19,99€ Batman: Arkham Knight 19,99€ Battlefield 1 19,99€ CoD: Black Ops III (Zombies Chronicles) 69,99€ Crash Bandicoot N. Sane Trilogy 39,99€ Fallout 4 19,99€ Final Fantasy XV Royal Edition 34,99€ Monster Hunter: World 19,99€ Mortal Kombat X 19,99€ Persona 5 69,99€ Resident Evil 7 19,99€ Totale 609,80€

È anche interessante notare, tuttavia, come continuino alcune compenetrazioni d’intenti tra un’idea come PlayStation Plus Collection e PlayStation Now – che dovrebbe di fatto essere il servizio on demand (con anche il cloud) di casa Sony, ma che è rimasto molto in sordina nelle strategie della compagnia giapponese, con il lancio della next-gen.

Dei giochi presenti nel catalogo Plus Collection, infatti, sono anche su PS Now:

Fallout 4

Call of Duty: Black Ops III (ma in edizione standard)

Until Dawn

InFamous: Second Son

Detroit: Become Human

Bloodborne.

Attendiamo di vedere se e come, nei prossimi mesi, ci saranno novità per la libreria videoludica della PlayStation Plus Collection oggi disponibile, a cui è possibile accedere direttamente dalla dashboard di PS5, mettendo in download i giochi che desiderate giocare.

PlayStation Plus ha un prezzo di 8,99€ mensili, 24,99€ trimestrali o 59,99€ annuali. Per tutti i dettagli, le domande e le risposte sui benefici concessi dall’abbonamento, vi raccomandiamo di consultare il nostro articolo vademecum dedicato a PS Plus.