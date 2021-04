Days Gone sarà uno spettacolo grafico su PC (in ultrawide)

Sony ha annunciato poco più di un mese fa che Days Gone avrebbe seguito le orme di Horizon Zero Dawn e Death Stranding approdando anche su PC e perdendo, di fatto, la sua etichetta di esclusiva assoluta per console PlayStation.

La versione personal computer del titolo open world targato SIE Bend Studio includerà diversi miglioramenti che non erano presenti nella versione PS4 del gioco.

Ora, sul profilo Twitter ufficiale (via GamingBolt), lo sviluppatore ha anticipato cosa dovremmo aspettarci da questa “nuova” versione del gioco uscito nel 2019. Oltre al supporto completo agli Obiettivi sbloccabili, Days Gone su PC includerà il supporto per la risoluzione ultrawide (per i monitor compatibili), frame rate sbloccati e grafica migliorata.

Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, la pagina Steam del gioco rivela che i giocatori possono aspettarsi specifiche migliorie per quanto riguarda il fogliame, un ampliamento del campo visivo e più in generale un maggiore livello di dettaglio.

Insomma, l’ormai imminente versione PC del gioco Sony Bend promette di essere un bel po’ più performante rispetto all’uscita originale su console PlayStation 4 (giocabile in ogni caso anche in retrocompatibilità nel caso foste felici possessori di una PlayStation 5).

Days Gone uscirà per PC il 26 aprile 2021, ossia tra meno di un mese. La pubblicazione sarà curata da PlayStation Mobile (controlla i suoi requisiti di sistema a questo indirizzo). La nuova edizione includerà da subito anche la modalità Nuova Partita+, le Survival e Challenge Mode, oltre alle skin per la moto del protagonista.

Il gioco è attualmente disponibile per PS4 ed è disponibile gratuitamente per gli abbonati a PlayStation Plus fino alla fine del mese.