PlayStation Plus, leak svela i giochi di aprile? Ci sarebbe un’esclusiva

I giochi PlayStation Plus di aprile potrebbero essere appena stati svelati in anticipo grazie ad un leak, secondo quanto rivelato da Wccftech.

Sul sito Mydealz.de, una fonte ritenuta credibile, sono stati infatti rivelati quelli che dovrebbero essere i giochi che saranno offerti il prossimo mese a tutti gli abbonati, tra cui ci sarà anche una gradita sorpresa.

Se il leak dovesse essere confermato, si tratterebbe di un mese a tema zombie, resa più preziosa grazie anche all’inclusione di un’esclusiva PlayStation.

Sappiamo già che uno dei titoli che saranno offerti è Oddworld Soulstorm, ma a sorpresa forse ora sappiamo che verranno inclusi anche Days Gone e Zombie Army 4: Dead War.

Secondo un leak, Days Gone farebbe parte dei giochi gratis PlayStation Plus di aprile.

Days Gone fa già attualmente parte della PlayStation Plus Collection disponibile su PS5, ma tecnicamente non era ancora stato incluso tra i giochi disponibili gratuitamente su PS4.

Non abbiamo attualmente conferme ufficiali riguardanti le inclusioni di questi titoli, anche se si tratterebbe di una fonte credibile e che avrebbe già anticipato diversi affari in passato.

Nella giornata odierna dovrebbero venire svelati ufficialmente i giochi anche da Sony stessa: nel frattempo, prendete questo rumor con le pinze in attesa di una conferma ufficiale, che ci rivelerà definitivamente se sono davvero questi i giochi che verranno regalati ai giocatori.

In ogni caso, vi ricordiamo che le prossime proposte, qualunque esse siano, saranno rese disponibili dal 6 aprile fino al 3 maggio.

Nella nostra recensione di Days Gone vi abbiamo raccontato che «è un open world accattivante, convincente e denso di attività. La cura delle storie, delle missioni e dei dettagli è evidente, così come forte è stata la volontà di fare le cose in grande stile, senza risparmiarsi.»

Vi ricordiamo inoltre che questi sono gli ultimi giorni per riscattare i giochi di marzo offerti su PlayStation Plus, tra cui vi è anche Final Fantasy VII Remake.