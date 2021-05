PlayStation Plus, database americano anticipa una sorpresa in arrivo

Il database americano di PS Store ha anticipato una sorpresa in arrivo potenzialmente molto presto per gli abbonati a PlayStation Plus.

Com’è noto, PlayStation Plus è il servizio di Sony che permette di avere giochi gratis ogni mese e il multiplayer online, ma sembrerebbe in programma un ampliamento.

Di recente, ricorderete, la casa giapponese ha lanciato un programma pilota in Polonia che prevede l’inclusione di film e serie TV nella sottoscrizione.

Una mossa abbastanza sorprendente, se consideriamo che PlayStation Store aveva smesso da poco di vendere e noleggiare questi prodotti d’intrattenimento.

🚨 PLAYSTATION PLUS VIDEO PASS 🟪 Size : 125 MB pic.twitter.com/CAcwq54uEy — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) May 21, 2021

Ad ogni modo, parrebbe che il programma non sia destinato ad essere un’esclusiva polacca ma potrebbe presto uscire dai confini europei.

Come riporta PlayStation Game Size, un account Twitter specializzato nella ricerca dei database del negozio online di Sony, PlayStation Plus Video Pass è comparso negli archivi dell’edizione americana.

PlayStation Plus Video Pass si propone qui come un download da appena 125MB, con cui eseguire il login e ottenere la visione gratuita dei primi film.

I film che avevano debuttato al lancio in quei lidi erano stati Venom, Bloodshot e Zombieland Double Tap.

In Polonia, la scadenza del periodo di prova del servizio è fissata alla fine di aprile 2022, dopodiché la casa nipponica farà le sue valutazioni riguardo alla possibilità di un’estensione su scala globale.

Tuttavia, la comparsa sul database americano di PlayStation Plus Video Pass sembrerebbe evidenziare un’accelerazione se non della sua pubblicazione in tutto il mondo, perlomeno per un’estensione della prova.

Nel mentre, vi ricordiamo che i giochi di maggio sono disponibili ora e lo resteranno ancora per qualche giorno, prima che vengano sostituiti da quello di giugno a brevissimo.

Per celebrare gli imminenti Days of Play, Sony ha inoltre aperto le porte del multiplayer a tutti – abbonati o meno – questo weekend.

In aggiunta, gli abbonati possono godersi dei pacchetti bonus garantiti loro per il lungo periodo su alcuni dei titoli più giocati.