PlayStation Plus, nuovi bonus a sorpresa per gli abbonati a maggio

PlayStation Plus ha appena roso noti i nuovi bonus gratis per tutti gli abbonati per il mese di maggio, disponibili dunque senza alcun costo aggiuntivo.

Si tratta di due pack esclusivi su PlayStation Plus per alcuni dei titoli multiplayer più apprezzati: stiamo parlando di Apex Legends e Rogue Company.

Questi contenuti aggiuntivi si uniscono dunque ai giochi scaricabili nel mese di maggio, tra cui vi ricordiamo esserci anche Battlefield V.

Nel caso del mercato spagnolo, gli utenti avranno a disposizione un ulteriore gioco riscattabile gratuitamente grazie all’iniziativa PlayStation Talents, che valorizza i titoli creati nel loro paese.

Disponibili pack esclusivi di Apex Legends e Rogue Company per gli abbonati a PlayStation Plus.

Il PlayStation Plus Play Pack per Apex Legends vi permetterà di farvi sempre notare durante le vostre partite, dato che includerà 2 skin leggenda e 2 banner, entrambi per Bloodhound e Rampart, e 2 skin arma per SMG Volt e Hemlok.

Il Pacchetto PlayStation Plus Stagione 2 per Rogue Company, rilasciato per celebrare il nuovo evento del titolo, include invece l’emote Samba Shuffle Dance, le coperture arma secondaria e da mischia Blue Steel, 600 Rogue Buck e 20.000 PX del Pass Battaglia.

Di seguito vi lasciamo ai link diretti dei pack per poterli riscattare comodamente anche via web:

Si tratta dunque di bonus sicuramente graditi per i fan di questi titoli, che contribuiranno a migliorare ulteriormente la loro esperienza di gioco ed il coinvolgimento durante i match online.

Potete riscattarli in qualunque momento anche dalla vostra console, accedendo alla sezione apposita dei vostri regali su PS Plus.

Vi ricordiamo che il gioco PS5 incluso nel catalogo PS Plus di questo mese sarà disponibile esclusivamente per gli abbonati per tutto il mese: sarà infatti rilasciato solo quando verrà sostituito dalle proposte di giugno.

Non è il caso dell’Italia fortunatamente, ma ci sarà un paese in cui il costo dell’abbonamento di PS Plus aumenterà presto.

I primi 5 mesi di PS Plus sono stati molto generosi, andando a guardare il valore complessivo dei titoli offerti: in soli 5 mesi è stata quasi raggiunta la cifra complessiva di tutto il 2020.