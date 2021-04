PlayStation Plus Video Pass ufficiale, ma c’è un dettaglio

Sony ha confermato l’esistenza di PlayStation Plus Video Pass, un nuovo bonus per gli abbonati al suo servizio in abbonamento.

Il servizio era trapelato soltanto ieri attraverso le pagine del sito ufficiale della casa giapponese, che aveva anticipato l’inatteso benefit.

La conferma di PlayStation Plus Video Pass arriva anche con i primi dettagli relativi a questo beneficio per quanti in possesso di una sottoscrizione.

Come temuto inizialmente, si tratta soltanto di un test che sarà esclusivo per la Polonia nel corso della durata di un anno.

Il VP ai servizi globali di SIE Nick Maguire ha commentato l’iniziativa ai microfoni di Spider’s Web, spiegando che il territorio polacco è stato scelto perché rispecchia certe caratteristiche che torneranno utile nel caso si optasse per un’uscita mondiale.

«Vogliamo vedere come i giocatori beneficeranno da un servizio simile. Che titoli guardano, cosa gli interessa, quanto spesso lo useranno», ha rivelato Maguire.

«In questa fase, non posso dire se sarà creato e quale sarà il processo di test per gli altri mercati, così come quale sarà il futuro per PlayStation Plus Video Pass dopo il periodo di test. Ci stiamo attualmente concentrando solo sul mercato polacco, sui giocatori polacchi e su quale sarà la loro reazione al benefit aggiuntivo sotto il programma PS Plus».

A detta di Sony, la Polonia è un mercato molto attivo sui social media e nelle attività che includono la fruizione di piattaforme VoD; da qui la scelta di questo territorio per un periodo di test.

Qualcosa di simile era accaduto sempre con PlayStation Plus in Italia, quando erano stati inclusi nella sottoscrizione i cosiddetti Bonus.

A proposito di bonus, i giocatori abbonati a PS Plus possono già mettere le mani su una collezione di 20 titoli senza costi aggiuntivi nel caso in cui possedessero una PS5.

Di certo, una mossa curiosa per una compagnia che aveva appena rimosso la possibilità di acquistare e noleggiare film o serie TV su PlayStation Store.