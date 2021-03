PlayStation Store dice stop all’acquisto (e al noleggio) di film e serie TV

PlayStation Store non vuol dire solo un vasto catalogo di giochi, bensì anche una proposta considerevole per quanto riguarda film e serie televisive. A quanto pare, però, le cose sono destinate a cambiare (in peggio).

Via PS Blog, Sony Interactive ha infatti confermato che interromperà sia la vendita che il semplice noleggio di prodotti dedicati all’intrattenimento audiovisivo. Il messaggio arriva da Vanessa Lee, Head of Video Business per SIE.

«In SIE, ci sforziamo di fornire la migliore esperienza di intrattenimento per i fan di PlayStation e ciò significa evolvere la nostra offerta man mano che cambiano le esigenze dei clienti», recita il comunicato.

«Abbiamo assistito a un’enorme crescita da parte dei fan di PlayStation che utilizzano servizi di streaming di intrattenimento basati su abbonamento e annunci sulle nostre console», prosegue la Lee. «Con questo cambiamento nel comportamento dei clienti, abbiamo deciso di non offrire più acquisti e noleggi di film e TV tramite il PlayStation Store a partire dal 31 agosto 2021.»

Infine: «Quando questa modifica avrà effetto, gli utenti potranno comunque accedere ai contenuti di film e TV che hanno acquistato tramite PlayStation Store per la riproduzione su richiesta via PS4, PS5 e dispositivi mobili. Ringraziamo i nostri fan per il loro continuo supporto e non vediamo l’ora di migliorare ulteriormente l’esperienza di intrattenimento su PlayStation.»

Insomma, una decisa battuta d’arresto in un comparto – quello dei film e le serie – che si è sempre e comunque rivelato piuttosto redditizio per le varie compagnie.

PlayStation 5 è in ogni caso disponibile sul mercato dallo scorso mese di novembre. Se volete scoprire tutte le sue caratteristiche, potete fare il punto della situazione nell’articolo che trovate a questo indirizzo.