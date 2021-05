PlayStation Plus, weekend di gioco online gratuito: ecco le date

Sony ha annunciato un nuovo weekend di gioco online gratuito, con PlayStation Plus che aprirà le porte dei titoli multiplayer per una manciata di giorni.

Il servizio in abbonamento non sarà necessario nelle date indicate oggi per giocare nel multiplayer di tutti i prodotti che ne dispongono su PS5 e PS4.

L’iniziativa fa parte del programma annuale Days of Play, con cui i giocatori possono ottenere anche i primi saldi sui titoli first-party Sony per PS5.

Si sta per chiudere invece Play at Home, con un primo content drop programmato per oggi e uno in arrivo il 20 maggio, ma senza nuovi giochi inclusi.

Per quanto riguarda il multiplayer online gratuito, l’iniziativa è molto semplice e prenderà il via a strettissimo giro, come comunicato oggi su PlayStation Blog.

Per i giocatori che non hanno ancora provato i vantaggi della modalità multigiocatore online di PlayStation Plus, Sony offre un weekend in cui accedere al multiplayer online dei titoli per PS4 e PS5 che già possedete.

Le date d’inizio e fine saranno le seguenti:

da sabato 22 maggio alle 00:01 (ora locale)

fino a domenica 23 maggio alle 23:59 (ora locale).

Sono ovviamente richiesti giochi da utilizzare in multiplayer online, una connessione Internet e un account PlayStation Network.

Per il resto, in questa finestra temporale, cadrà l’obbligo di avere una sottoscrizione a PlayStation Plus per giocare online.

Considerando il successo dei multiplayer su PlayStation Store, questa promozione sarà senz’altro gradita agli appassionati della console made in Japan.

Sempre su PlayStation Store sono e saranno ancora in corso per qualche giorno i saldi sui titoli per PS4, così come PS5, compreso FIFA 21.

Per quanto riguarda invece le offerte last minute, vi ricordiamo che fino a domattina potrete portarvi a casa in saldo un amato horror uscito da poco.