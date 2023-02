PlayStation Plus Collection dice addio a PS5: non sarà più offerta gratis

PlayStation Plus Collection è stato uno dei tanti servizi offerti dall’omonimo servizio di Sony ma che, tra poco tempo, non sarà più compreso.

La selezione dei migliori giochi della scorsa generazione di console era compresa nei tanti bonus di PlayStation Plus e i cui abbonati (potete farlo anche tramite Amazon) potevano giocare gratis.

Per altro già lo scorso anno c’era stata un’avvisaglia di questo cambiamento quando Sony introdusse i nuovi tier di abbonamento, tanto da richiedere l’intervento di un comunicato dell’azienda.

Nel tempo sono stati rimossi anche alcuni videogiochi, tra cui i migliori che erano presenti all’interno della lista dei best of.

La comunicazione è arrivata in calce alla comunicazione dei giochi gratis di febbraio 2023, con due righe espresse da Sony.

Attraverso il PlayStation Blog, l’azienda spiega cosa succederà alla PlayStation Plus Collection:

«Dal 9 maggio la PlayStation Plus Collection non sarà più offerta. Se non hai ancora riscattato i titoli in questa raccolta, potrai farlo fino al 9 maggio, il che ti permetterà di accedere a tali titoli anche dopo questa data fintanto che sarai membro PlayStation Plus.»

Ricordatevi quindi di riscattare i giochi presenti nella lista, così da averli sempre con voi.

Per tutti gli altri, ecco cosa vi perderete:

Batman Arkham Knight

Battlefield 1

Bloodborne

Call of Duty: Black Ops — Zombies Chronicles Edition

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Days Gone

Detroit: Become Human

Fallout 4

Final Fantasy XV Royal Edition

God of War

Infamous Second Son

Monster Hunter: World

Mortal Kombat X

Resident Evil 7 Biohazard

Ratchet and Clank

The Last Guardian

The Last of Us: Remastered

Until Dawn

Uncharted 4: Fine di un ladro

Per poter usufruire di questi giochi gratis avete bisogno almeno di un abbonamento Essential, ma sono inclusi anche in Extra e Premium. Nel dubbio ecco quali giochi gratis vengono aggiunti in ogni livello di abbonamento.

Per avere anche altri giochi importanti, Sony ha intanto avviato le offerte dei giochi migliori scelti dalla critica: eccoli qui.