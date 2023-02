PlayStation Plus, annunciati i giochi gratis di febbraio 2023

PlayStation Plus si aggiorna anche a febbraio con i nuovi giochi gratis e, come si vociferava da qualche giorno, la selezione ha un nome imponente.

I giochi gratis, che sono disponibili su PlayStation 4 e PlayStation 5, sono a disposizione di tutti gli abbonati a PlayStation Plus, anche nella nuova dimensione dell’abbonamento.

Anche gennaio non è stato assolutamente da meno, perché la selezione di giochi gratis è stata davvero notevole.

Quelli di gennaio 2023 sono, come vedrete qui sotto, ancora una volta la conferma del leak clamoroso diffuso poco tempo fa.

I giochi gratis di febbraio 2023 sono:

OlliOlli World (PS5 | PS4)

(PS5 | PS4) Mafia Definitive Edition (PS4)

(PS4) Evil Dead The Game (PS5 | PS4)

(PS5 | PS4) Destiny 2 Beyond Light [DLC] (PS5 | PS4)

L’annuncio è arrivato come sempre dal puntualissimo PlayStation Blog, che ha ufficializzato i rumor delle settimane scorse.

PS+ Essential February lineup confirmed: -OlliOlli World (PS4/PS5)

-Mafia Definitive Edition (PS4)

-Evil Dead The Game (PS4/PS5)

-Destiny 2 Beyond Light DLC (PS4/PS5)https://t.co/bf0EALKmrj pic.twitter.com/Y3LzqtmSGB — Wario64 (@Wario64) February 1, 2023

Questi titoli saranno disponibili per gli abbonati PlayStation Plus Essential, Extra e Premium da martedì 7 febbraio al 6 marzo 2023. La lineup del catalogo dei giochi PlayStation Plus Extra e Premium di dicembre verrà rivelata nel corso di questo mese.

Gli abbonati PlayStation Plus avranno tempo fino a lunedì 6 febbraio per aggiungere Star Wars Jedi: Fallen Order, Fallout 76 e Axiom Verge 2 alla propria raccolta di giochi.

Per poter usufruire di questi giochi gratis avete bisogno almeno di un abbonamento Essential, ma sono inclusi anche in Extra e Premium. Nel dubbio ecco quali giochi gratis vengono aggiunti in ogni livello di abbonamento.

Per una disamina completa dei vari tier di abbonamento, vi consigliamo di consultare la nostra guida ai prezzi della nuova versione del servizio premium di Sony.

Vi ricordiamo anche che potete riscattare i giochi PS5 anche senza possedere la console: ecco come dovete fare.