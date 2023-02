PlayStation Store, arriva «La scelta dei critici» con tanti nuovi sconti: ecco i migliori

PlayStation Store ha appena svelato le nuove offerte della settimana, appositamente intitolate «La scelta dei critici»: si tratta del ritorno delle promozioni dedicate ai giochi più premiati dalla critica, con tanti generosi sconti per gli utenti PS5 e PS4.

Questo significa che troverete non solo le produzioni di terze parti più amate, ma anche alcune delle più grandi esclusive dei PlayStation Studios: un esempio importante è Gran Turismo 7, l’ultimo racing game di Polyphony Digital (se preferite l’edizione fisica, lo trovate in sconto anche su Amazon).

L’ultima simulazione per gli amanti dei veicoli a quattro ruote è disponibile in offerta in diverse edizioni, con sconti fino al 43% per l’edizione PS4 oppure del 38% e del 30% per le rispettive edizioni su PS5 e 25th Anniversary Edition.

Questo naturalmente è però solo uno dei numerosi esempi delle offerte di cui potrete approfittare in questa nuova grande selezione, che includono anche offerte sulle più amate e recenti produzioni di terze parti, come Call of Duty Modern Warfare II, il nuovo capitolo della celebre saga sparatutto che oggi può essere vostro con il 25% di sconto.

Oltre al già citato Gran Turismo 7, segnaliamo tra le diverse esclusive PlayStation anche le offerte dedicate al sorprendente Horizon Forbidden West: l’ultima avventura di Aloy è già in sconto al 43% nell’edizione PS4, che ricordiamo includere anche l’upgrade PS5 senza costi aggiuntivi.

Non possono però mancare le offerte sulle più amate produzioni multipiattaforma: ulteriori esempi che vogliamo segnalare sono la Palace Edition di Need for Speed Unbound e Dying Light 2 Stay Human, in entrambi i casi disponibili al 50% di sconto.

Le nuove offerte di PlayStation Store sono disponibili su oltre 350 prodotti ed elencarveli tutti sarebbe davvero difficile: se volete consultare l’elenco completo, vi invitiamo a dirigervi alla seguente pagina. Di seguito, per aiutarvi nella scelta, troverete invece una nostra selezione con i migliori nuovi sconti sui giochi scelti dalla critica:

Assassin’s Creed Valhalla a 23,09€ (anziché 69,99€) – Sconto del 67%

a 23,09€ (anziché 69,99€) – Sconto del 67% Call of Duty Modern Warfare II a 59,98€ (anziché 79,98€) – Sconto del 25%

a 59,98€ (anziché 79,98€) – Sconto del 25% Dying Light Stay Human a 34,99€ (anziché 69,99€) – Sconto del 50%

a 34,99€ (anziché 69,99€) – Sconto del 50% F1 22 PS5 a 23,99€ (anziché 79,99€) – Sconto del 70%

a 23,99€ (anziché 79,99€) – Sconto del 70% Gran Turismo 7 a 49,59€ (anziché 79,99€) – Sconto del 38%

a 49,59€ (anziché 79,99€) – Sconto del 38% Grand Theft Auto V PS5 a 19,99€ (anziché 39,99€) – Sconto del 50%

a 19,99€ (anziché 39,99€) – Sconto del 50% Horizon Forbidden West a 39,89€ (anziché 69,99€) – Sconto del 43%

a 39,89€ (anziché 69,99€) – Sconto del 43% It Takes Two a 15,99€ (anziché 39,99€) – Sconto del 60%

a 15,99€ (anziché 39,99€) – Sconto del 60% Marvel’s Spider-Man Miles Morales a 29,99€ (anziché 59,99€) – Sconto del 50%

a 29,99€ (anziché 59,99€) – Sconto del 50% Need for Speed Unbound Palace Edition a 44,99€ (anziché 89,99€) – Sconto del 50%

a 44,99€ (anziché 89,99€) – Sconto del 50% NBA 2K23 PS5 a 26,39€ (anziché 79,99€) – Sconto del 67%

a 26,39€ (anziché 79,99€) – Sconto del 67% Red Dead Redemption 2 a 19,79€ (anziché 59,99€) – Sconto del 67%

a 19,79€ (anziché 59,99€) – Sconto del 67% Resident Evil Village Gold Edition a 39,99€ (anziché 49,99€) – Sconto del 20%

a 39,99€ (anziché 49,99€) – Sconto del 20% Sekiro: Shadows Die Twice GOTY a 34,99€ (anziché 69,99€) – Sconto del 50%

a 34,99€ (anziché 69,99€) – Sconto del 50% Stray a 23,99€ (anziché 29,99€) – Sconto del 20%

Tutte le nuove offerte saranno disponibili fino al 16 febbraio alle ore 00.59: avrete dunque due settimane di tempo, come di consueto, per poter approfittare delle ultime occasioni.

Ricordiamo inoltre che a partire da domani non saranno più disponibili gli oltre 1000 giochi in offerta a meno di 20 euro, ma terminerà anche la promozione settimanale per un titolo adatto agli amanti dell’oceano: vi consigliamo dunque di consultarli accuratamente prima che sia troppo tardi.