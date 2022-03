PlayStation Plus Collection perde pezzi: addio ad uno dei giochi migliori

PlayStation Plus Collection è il servizio che permete di giocare ad alcuni dei migliori videogiochi PS4, che tra poco perderà un vero capolavoro.

La raccolta di videogiochi gratis è disponibile solo per gli abbonati PlayStation Plus, che possono accedere ai migliori titoli della scorsa generazione.

Un bonus che, con la grande ristrutturazione in arrivo per il servizio in abbonamento, potrebbe essere in serio pericolo stando alle ultime indiscrezioni.

Staremo a vedere cosa succederà a giugno, quando il nuovo PlayStation Plus farà la sua comparsa e finalmente capiremo pro e contro di questa rivoluzione.

Nella comunicazione di qualche ora fa relativa ai giochi gratis di aprile di PlayStation Plus, c’è una cosa che Sony ha comunicato con una certa velocità e superficialità.

Un aggiornamento in realtà molto importante, perché riguarda un gioco che verrà eliminato tra poco dalla lista di giochi gratis di PlayStation Plus Collection.

E neanche un gioco qualsiasi, perché si tratta di un vero capolavoro acclamato: Persona 5.

Il JRPG di Atlus non sarà più disponibile all’interno dalla raccolta, e sarà possibile giocarlo solo ad una condizione. Ecco lo stralcio del comunicato:

«Persona 5 lascerà la PS Plus Collection l’11 maggio. Aggiungi il titolo alla tua raccolta di giochi prima di allora per continuare ad accedervi con un abbonamento a PlayStation Plus attivo.»

Se scaricherete il gioco prima dell’11 maggio poi sarà sempre disponibile, ovviamente solo per gli abbonati al servizio Sony. Persona 5 e la PS Plus Collection sono infatti disponibili ai possessori di PS5 solamente con un abbonamento a PlayStation Plus attivo.

Nel frattempo, qualche ora fa, Sony ha comunicato la solita lista dei giochi gratis per il mese di aprile: ecco i videogiochi che potete scaricare gratis.

Il nuovo PlayStation Plus, invece, nasconde dei segreti poco piacevoli per chi utilizzava PS Now su PC.