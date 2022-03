PlayStation Plus Collection “morirà” dopo l’abbonamento Premium? Sony fa chiarezza

Una delle iniziative più gradite dai fan durante il lancio di PS5 è stato l’annuncio di PlayStation Plus Collection, una grande raccolta di giochi gratis che propone molti dei titoli più amati della scorsa generazione.

L’annuncio dei nuovi tier di iscrizione per PlayStation Plus, che si propone di combattere Game Pass grazie a un enorme catalogo disponibile con Extra e Premium, aveva però destato preoccupazione tra i fan della Collection, facendo temere per il suo possibile futuro.

In occasione del reveal avvenuto durante la scorsa giornata, il publisher non aveva infatti fatto alcuna menzione di PlayStation Plus Collection, omettendola dai benefit disponibili per l’abbonamento standard.

Dopo le preoccupazioni sollevate da molti fan, la redazione di IGN.com ha dunque deciso di contattare direttamente Sony per avere un chiarimento sulla questione.

Ebbene, i fan potranno stare tranquilli: la compagnia ha infatti confermato che la PlayStation Plus Collection non sarà rimossa e che non sparirà, nemmeno dopo l’arrivo di Premium e Extra.

Il giornalista Jonathon Dornbush ha infatti svelato che la collezione di giochi gratuiti resterà uno dei benefit per tutti gli utenti iscritti a PlayStation Plus che possiedono una console PS5.

For those wondering – PlayStation confirmed to IGN that the PlayStation Plus Collection will not be going away with this change. It will remain as a benefit to all PS5 players with PS Plus. — Jonathon Dornbush (@jmdornbush) March 29, 2022

Questo significa che se sceglierete di restare abbonati a PS Plus Essential, senza approfittare dei nuovi tier disponibili e di un più ampio catalogo di giochi gratis, potrete sempre accedere alla Collection senza ulteriori costi aggiuntivi.

Un’ottima notizia dunque per i fan della console next-gen, che non saranno obbligati a spendere cifre superiori per poter continuare ad accedere a questi titoli in omaggio.

Chi si aspettava l’inclusione di nuove release importanti direttamente al day one dovrà però restare deluso: Sony ha infatti già chiarito che non seguirà questa strada.

Subito dopo tali dichiarazioni, Xbox Game Pass ha colto l’occasione per lanciare una frecciatina proprio nei confronti di PlayStation Plus Premium, sottolineando che l’abbonamento di casa Microsoft continuerà a offrire tanti nuovi giochi il giorno del lancio.