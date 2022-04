PlayStation Plus, annunciati i giochi gratis di maggio 2022

Sony ha svelato la lineup di nuovi arrivi su PlayStation Plus nel mese di maggio, ormai sopraggiunto, con dei nuovi giochi gratis da scaricare.

PlayStation Plus è il servizio in abbonamento della casa giapponese, che permette di portarsi a casa giochi ogni mese, spazio cloud per i salvataggi e multiplayer online.

I giochi gratis di aprile saranno disponibili ancora per qualche giorno, e comprendono anche un titolo multiplayer da riscoprire



Come vedrete dal post qui sotto, anche stavolta sono stati confermati i leak, provenienti da più fonti, riguardanti i giochi gratis del mese di turno.

I giochi gratis di maggio di PlayStation Plus saranno:

FIFA 22 (PS4 e PS5)

(PS4 e PS5) Tribes of Midgard (PS4 e PS5)

(PS4 e PS5) Curse of the Dead Gods (PS4)

FIFA 22 è sicuramente l’aggiunta più di peso della selezione di questo mese. Non capita spesso che un big come questo entri all’interno di PlayStation Plus come uno dei giochi gratis.

Tribes of Midgard è un titolo molto interessante. Unisce survival e GDR d’azione in un’esperienza variopinta in modalità co-op o solitaria all’interno dell’universo della mitologia norrena.

Curse of the Dead Gods è invece un diablolike molto apprezzato. Al centro del gameplay c’è l’azione frenetica e l’esplorazione di templi dimenticati pieni di pericoli e insidie.

Questi titoli saranno disponibili dal prossimo 3 maggio, giorno in cui daranno il cambio all’attuale selezione di giochi gratis. Contestualmente vi ricordiamo che Persona 5 uscirà dalla PS Plus Collection il prossimo 11 maggio. Avete ancora poco tempo per giocare questo strepitoso JRPG, quindi.

Vi ricordiamo che potete riscattare i giochi PS5 anche senza possedere la console: ecco come dovete fare.

PlayStation Plus è stato oggetto di una grande rivoluzione di recente: ecco come funziona il nuovo abbonamento di Sony.

Per tanti giochi che arrivano, ce ne saranno ben 60 che saluteranno il servizio in abbonamento: ecco quali.