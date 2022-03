Il nuovo PlayStation Plus è ufficiale: oltre 700 giochi e uscita in estate

Era nell’aria ma ora è ufficiale: Sony ha annunciato la nuova versione del suo servizio in abbonamento, PlayStation Plus, in arrivo a giugno 2022.

Nel post sul sito ufficiale si legge: «a giugno riuniremo PlayStation Plus e PlayStation Now in un nuovissimo servizio di abbonamento PlayStation Plus che offre una maggiore scelta ai clienti attraverso tre livelli di abbonamento a livello globale».

Quando il nuovo servizio PlayStation Plus verrà lanciato, PlayStation Now passerà alla nuova offerta PlayStation Plus e non sarà più disponibile come servizio indipendente.

I clienti di PlayStation Now migreranno a PlayStation Plus Premium senza alcun aumento delle loro attuali tariffe di abbonamento al momento del lancio.

L’obiettivo è quello di «fornire contenuti selezionati e di alta qualità con un catalogo diversificato di giochi», come specificato nel post ufficiale.

Di seguito la panoramica dei tre livelli di abbonamento previsti nel servizio:

PLAYSTATION PLUS ESSENTIAL

Offre gli stessi vantaggi attualmente disponibili per gli abbonati di PlayStation Plus, come ad esempio due giochi scaricabili al mese, sconti esclusivi, archiviazione nel cloud per i giochi salvati e accesso al multigiocatore online

Questo livello non comporta modifiche per gli abbonati attuali di PlayStation Plus, con il prezzo di PlayStation Plus Essential resta analogo al prezzo attuale di PlayStation Plus (€8,99 al mese / €24,99 ogni tre mesi / €59,99 all’anno)

PLAYSTATION PLUS EXTRA

Offre tutti i vantaggi del livello Essential e, in più, offre un catalogo che include fino a 400 dei giochi per PS4 e PS5 più divertenti, tra cui titoli di grande successo del catalogo PlayStation Studios e di partner di terze parti (i giochi del livello Extra possono essere scaricati per giocare). Il prezzo per l’Europa sarà di €13,99 al mese / €39,99 ogni tre mesi / €99,99 all’anno.

PLAYSTATION PLUS PREMIUM

Offrirà tutti i vantaggi dei livelli Essential ed Extra, con fino a 340 giochi aggiuntivi, tra cui giochi per PS3 disponibili tramite streaming nel cloud oltre a un catalogo di grandi classici, disponibili sia in streaming che tramite download, dalle generazioni originali di PlayStation, PS2 e PSP.

Offrirà anche l’accesso in streaming nel cloud ai giochi originali per PlayStation, PS2, PSP e PS4 disponibili nei livelli Extra e Premium nei mercati in cui è attualmente disponibile PlayStation Now (i clienti possono giocare in streaming utilizzando le console PS4 e PS5 e il PC).

In questo livello saranno disponibili anche versioni di prova dei giochi a tempo limitato, per consentire ai clienti di provare alcuni giochi prima di acquistarli, al costo per l’Europa di €16,99 al mese / €49,99 ogni tre mesi / €119,99 all’anno.

Sony ha tenuto a sottolineare che per i mercati in cui non è disponibile lo streaming nel cloud, offrirà PlayStation Plus Deluxe a un prezzo inferiore rispetto al livello Premium con un catalogo di classici delle generazioni originali di PlayStation, PS2 e PSP da scaricare e giocare, oltre a versioni di prova dei giochi a tempo limitato.

Avete letto anche che potrebbero inoltre essere stati svelati i giochi PS Plus di aprile, nonostante le novità in arrivo?

Ma non solo: PS VR2 sarebbe davvero next-gen, tanto che le prestazioni del nuovo visore avrebbero lasciato gli addetti ai lavori a bocca aperta.