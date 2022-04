PlayStation Plus, svelati in anticipo i giochi gratis di maggio (e c’è un big)

Un leak molto affidabile avrebbe svelato in anticipo i nuovi giochi gratis di PlayStation Plus previsti per il mese di maggio: la nuova line-up sarebbe molto interessante, data la presenza di un grande titolo.

L’indiscrezione arriva come di consueto da billbil-kun di DeaLabs, che in passato è riuscito a prevedere correttamente e senza errori non solo i precedenti giochi gratis di PlayStation Plus (potete acquistare 12 mesi in offerta su Amazon), ma anche le nuove aggiunte di Xbox Game Pass.

Ricordiamo infatti che l’insider aveva già anticipato i titoli gratuiti anche per il mese di aprile, rendendo dunque il nuovo leak emerso proprio in questi istanti estremamente credibile per gli appassionati.

Di seguito vi segnaliamo dunque l’immagine realizzata dall’insider, che anticipa i nuovi giochi gratis in arrivo su PlayStation Plus per gli utenti PS5 e PS4:

Come avete avuto modo di osservare, in occasione dell’imminente conclusione dei campionati calcistici, a breve sarà possibile approfittare di un grande big realizzato da EA Sports.

Secondo le indiscrezioni, i nuovi giochi di maggio per PlayStation Plus sarebbero dunque i seguenti, anche se naturalmente ricordiamo che non sia ancora arrivato l’annuncio ufficiale di Sony:

FIFA 22 – PS5/PS4

– PS5/PS4 Curse of the Dead Gods – PS4

– PS4 Tribes of Midgard – PS5/PS4

Ricordiamo che la line-up dovrebbe essere annunciata ufficialmente solo nel pomeriggio di domani 27 aprile 2022, motivo per il quale vi invitiamo a prendere questa indiscrezione con le dovute precauzioni.

Naturalmente, non appena riceveremo ulteriori novità sui prossimi giochi gratis, vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine con tutti i dettagli.

Segnaliamo che Tribes of Midgard, uno dei nuovi giochi gratis presenti nel nuovo leak di PlayStation Plus, sarà uno dei primi titoli next-gen in grado di supportare il VRR, che arriverà ufficialmente questa settimana su PS5.

Nel frattempo, Sony si sta preparando ad accogliere il nuovo Plus: la casa di PlayStation ha spiegato come funzioneranno gli upgrade per gli abbonamenti.