PlayStation Plus, annunciati i giochi gratis di aprile

Sony ha svelato la lineup di nuovi arrivi su PlayStation Plus nel mese di aprile, ormai sopraggiunto.

PlayStation Plus è il servizio in abbonamento della casa giapponese, che permette di portarsi a casa giochi ogni mese, spazio cloud per i salvataggi e multiplayer online.

I giochi gratis di marzo saranno disponibili ancora per qualche giorno, e comprendono anche un prodotto bonus molto gradito.



Come vedrete dal post qui sotto, anche stavolta sono stati confermati i leak, provenienti da più fonti, riguardanti i giochi gratis del mese di turno.

I giochi gratis di aprile di PlayStation Plus saranno:

Hood: Outlaws & Legends (PS5 e PS4)

(PS5 e PS4) SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated (PlayStation 4)

(PlayStation 4) Slay the Spire (PlayStation 4)

PlayStation Plus games for April: ➕ Hood: Outlaws & Legends

➕ SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated

Hood: Outlaws & Legends è l’unico gioco PS5 di questo mese. Si tratta di un titolo multiplayer action, di stampo fantasy, ispirato chiaramente alla leggenda di Robin Hood e di tutti i suoi alleati e nemici. Gli altri titoli per PS4, invece, sono probabilmente agli antipodi.

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated è una riproposizione di un vecchio videogioco di Spongebob, uscito nelle precedenti generazioni di console. Un’avventura divertente pensata per i fan della spugna

Per quanto riguarda Slay the Spire, invece, si tratta di un ispiratissimo ibrido tra gioco di carte e gioco di ruolo, che vi consigliamo assolutamente di provare (meglio ancora adesso che è gratis!).

Vi ricordiamo che potete riscattare i giochi PS5 anche senza possedere la console: ecco come dovete fare.

PlayStation Plus è stato oggetto di una grande rivoluzione di recente: ecco come funziona il nuovo abbonamento di Sony.

Ci saranno anche altri giochi gratis inclusi nei nuovi tier di abbonamento, ed alcuni sono stati già annunciati dalla casa giapponese.