PlayStation Plus Premium sarebbe pronto a salutare ben 60 giochi gratis

La fusione dei servizi PS Now e PlayStation Plus, con l’arrivo dell’abbonamento Premium, potrebbe rivelarsi una pessima notizia per i fan dei giochi gratis sul precedente servizio che sta per essere definitivamente cancellato.

L’arrivo del catalogo PS Now sui tier avanzati di PlayStation Plus (potete rinnovarlo direttamente su Amazon) sembrerebbe essere stato previsto da tempo da Sony, a giudicare dalla data di scadenza di molti giochi gratis presenti nel servizio.

Molti fan si sono infatti accorti che ben 60 giochi scadranno ufficialmente alla fine di maggio: significa che non appena il nuovo abbonamento sarà ufficiale questi titoli non saranno più disponibili gratis, a meno che la casa di PlayStation non rinnovi l’accordo (via VGC).

Si tratterebbe dunque di un altro duro colpo da digerire per i fan abbonati a PS Now, dopo le pessime notizie relative al prezzo necessario per accedere ai giochi su PC.

La lista completa dei 60 giochi gratis pronti a lasciare il servizio con PlayStation Plus Premium può essere trovata su Reddit al seguente indirizzo: è possibile notare anche franchise molto importanti al suo interno, il cui addio non farà certamente piacere ai fan.

Tra i tanti titoli presenti sulla lista, segnaliamo infatti che sono presenti i capitoli più amati di Metal Gear Solid, Sonic, Silent Hill, Castlevania e Yakuza, solo per citare alcune importanti saghe rimaste coinvolte.

Proprio la saga dedicata alla celebre mascotte SEGA sarebbe quella maggiormente coinvolta: 11 dei 60 giochi presenti in lista sono tutti appartenenti all’universo di Sonic the Hedgehog.

Ricordiamo che la maggior parte dei giochi disponibili su PS Now dovrebbe restare disponibile negli abbonamenti Extra e Premium di PlayStation Plus, con eccezione dei 60 giochi scoperti dagli utenti: naturalmente rimane sempre in piedi la possibilità che Sony scelga di rinnovare l’accordo con i rispettivi publisher, anche se al momento non sono arrivate ulteriori comunicazioni al riguardo.

Qualora emergessero ulteriori novità al riguardo, vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine: nel frattempo, ricordiamo che oggi dovrebbero essere annunciati i nuovi giochi gratis di maggio, anche se un leak molto credibile dovrebbe averli già anticipati.

In compenso, secondo un report, la loro perdita potrebbe essere compensata da una novità molto interessante: tutti i giochi più costosi potrebbero avere una demo obbligatoria su PlayStation Plus Premium.