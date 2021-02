PlayStation Plus proporrà altri giochi già al loro day-one, conferma Sony

Ricorderete tutti l’altisonante esordio di Fall Guys la scorsa estate, che si fece strada su PlayStation Plus conquistando una corposa fetta di videogiocatori. Si tratta solo di uno degli esempi di videogame che si sono affacciati sul mercato approfittando della Instant Game Collection di giochi gratuiti fornita da Sony: pensiamo, ad esempio, anche a Bugsnax su PlayStation 5 prima e a Destruction All-Stars poi – che, addirittura, nei piani iniziali doveva essere un titolo di lancio da prezzo pieno.

Si è trattato di eccezioni o, per il futuro, Sony includerà altri giochi in PlayStation Plus già al loro day-one? La seconda opzione è quella corretta e a confermarlo è stato Jim Ryan, CEO di Sony Interactive Entertainment.

PlayStation Plus è disponibile per PS5 e PS4

Ai microfoni di GQ, infatti, il dirigente ha spiegato di essere molto soddisfatto dell’andamento di PS Plus su PS5 – con l’87% dei possessori che ha un abbonamento. E, a tal proposito, la strategia vista con Bugsnax e Destruction All-Stars è destinata a continuare:

Sì, continuerà. Lo vediamo come un modo interessante e innovativo di pubblicare i videogiochi e di renderli disponibili ai nostri abbonati. Funziona per noi come publisher e sappiamo che gli abbonati PlayStation Plus lo amano.

L’approccio stile Xbox Game Pass, insomma, con dei giochi disponibili nell’abbonamento – anche se in questo caso di solito è per uno specifico mese, in cui si ha il tempo di riscattarli per associarli al proprio profilo – si vedrà ancora per altre produzioni non meglio precisate. Se siete abbonati a PS Plus e possedete una PS5, tenetevi pronti a mettere le mani su ulteriori giochi dal day-one.

Vi ricordiamo anche che gli utenti su next-gen possono approfittare della PlayStation Plus Collection, una libreria di classici on demand che include, tra gli altri, videogiochi come God of War, Days Gone e Bloodborne, tutti disponibili semplicemente al prezzo dell’abbonamento standard a Plus.

A proposito, avete già messo le mani sulla line-up di febbraio?