PlayStation Plus, ultimo giorno per riscattare i giochi di gennaio

Oggi è l’ultimo giorno per riscattare i giochi di gennaio 2021 offerti da PlayStation Plus, come ricordato da Sony sui social.

La lineup attualmente disponibile comprende tre giochi, due per PS4 e uno per PS5, che saranno sostituiti da altri tre a partire da domani.

I titoli che rischiate di perdervi se non li riscatterete in tempo per la giornata di oggi sono:

Maneater per PS5

Shadow of the Tomb Raider

Greedfall

Maneater include miglioramenti pensati appositamente per sfruttare l’hardware next-gen della console di Sony rispetto all’edizione originale per PS4.

Quanto alla ormai old-gen, Shadow of the Tomb Raider è l’ultimo capitolo della trilogia della giovane Lara Croft, mentre Greedfall è il nuovo action RPG piratesco dai creatori di The Technomancer.

I tre giochi sono stati riscattabili da martedì 5 gennaio fino a oggi, lunedì 1 febbraio.

I titoli di febbraio sono già stati annunciati e saranno riscattabili da domani 2 febbraio fino al 5 marzo. Qui trovate la lista completa.

Se avete una PS5, potete accedere – oltre ai giochi mensili – anche a PlayStation Plus Collection, una collezione di alcuni dei titoli più significativi della passata generazione.

Si tratta di un bonus riservato agli abbonati a ridosso del lancio di PlayStation 5, che in tanti si chiedono fino a quando resterà disponibile.