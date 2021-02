Dove sono finiti gli annunci dei giochi PlayStation Plus?

Essendo questo l’ultimo mercoledì del mese, intorno alle 17.00 eravamo tutti lì in agguato, nell’attesa che Sony rendesse noti quelli che sarebbero stati i giochi gratis di marzo su PlayStation Plus. Come avrete notato così non è stato e non c’è stato l’abituale annuncio del mercoledì pomeriggio. Come mai? Con uno State of Play alle porte, le ipotesi sono molteplici.

È plausibile che Sony abbia deciso di rimandare l’annuncio direttamente a giovedì, per svelare magari nel corso della sua trasmissione, attesa per le ore 23.00 italiane, quello che ci sarà da scoprire sulla line-up di titoli per gli abbonati PS Plus. In alternativa, è anche possibile che l’annuncio sia rimandato a domani pomeriggio, in anticipo rispetto a State of Play, magari per iniziare a incanalare le attenzioni sull’evento in nottata – non che ce ne sia bisogno, in realtà.

Quando scopriremo i giochi PlayStation Plus di marzo 2021?

Un altro dettaglio interessante da notare è che proprio nelle scorse ore ha trovato pubblicazione su GQ un’intervista a Jim Ryan in cui il CEO di Sony Interactive Entertainment anticipava che, in futuro, vedremo ulteriori giochi esordire fin dal loro day-one già su PlayStation Plus, come è stato di recente per Bugsnax o per Destruction All-Stars. Al momento non ci sono produzioni in cantiere che sembrano papabili per questo ruolo già a marzo 2021, ma vedremo se Sony avrà sorprese da svelare in merito.

Come sempre, vi raccomandiamo di rimanere sulle pagine di SpazioGames per tutte le novità e gli annunci ufficiali sui nuovi giochi PS Plus.