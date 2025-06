Marcos Martín & Muntsa Vicente

C’è sempre una prima fase di familiarizzazione con la storia, per capirne il tono, il ritmo e vedere cosa posso apportare con il colore in modo che sia in totale armonia con il racconto. Nel caso di Friday, ad esempio, c’era uno stile di disegno che, pur avendo la personalità di Marcos, esplorava una tecnica diversa, quindi oltre alla storia, ho considerato anche questo elemento di linea più intricata per capire come applicare il colore senza distrarre o togliere forza a quell’approccio più barocco del disegno. Ma devo ammettere che, una volta stabilito il tono e il tipo di applicazione del colore (più piatta o più modellata, ecc.), a livello di palette vado molto a intuito. Spesso non visualizzo la scena finché non inizio a colorare e non vedo quale combinazione funziona meglio. A volte sorprendo me stessa! Ad esempio, nell’ultima scena dello scontro tra Friday e la Dama Bianca, ho usato tonalità marroni-grigiastre che secondo me funzionano molto bene. Non avrei mai immaginato una scena con quella combinazione di colori, ma il processo di desaturazione graduale mi ha portata a quel risultato in modo organico.