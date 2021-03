PlayStation Plus di aprile, un altro gioco potrebbe essere stato già svelato (con riserve)

Potrebbe essere arrivato dal Giappone un indizio su un ulteriore gioco che vedremo su PlayStation Plus nel mese ormai imminente di aprile 2021. Sappiamo che gli annunci ufficiali arriveranno solo la prossima settimana, ma alcuni utenti si sono accorti che su PlayStation Store giapponese sono spuntati degli indizi che potrebbero (o non potrebbero, siamo nel campo della teoria) rappresentare una prova.

Come segnalato su Reddit con tanto di screenshot, infatti, per motivi per ora sconosciuti Sid Meier’s Civilization VI viene indicato come un gioco PlayStation Plus. Potrebbe significare che sarà nella line-up del prossimo mese? Per ora attendiamo di scoprirlo.

Vale anche la pena notare che su alcuni mercati digitali l’edizione PS4 del gioco non risulta più disponibile all’acquisto, ma questo è con ogni probabilità legato al fatto che il titolo di Firaxis stia vivendo un free weekend proprio in questo fine settimana.

Civilization VI indicato come gioco PS Plus su PS Store giapponese

Il che, tuttavia, apre a un dubbio: è lecito aspettarsi che un gioco destinato a entrare su PlayStation Plus a breve stia avendo un weekend di prova gratuita? Quello che abbiamo visto su PlayStation Store in Giappone è solo un errore o, eventualmente, il titolo sarà limitato alla line-up Plus di quel mercato?

Per ora le opzioni sul tavolo sono molteplici e, come sempre, su SpazioGames non mancheremo di fornirvi aggiornamenti pochi secondi dopo che ce ne saranno, sui prossimi giochi a cui avrete diritto in virtù del vostro abbonamento a PlayStation Plus.

Civilization VI è uno strategico in cui dovete mettervi alla guida di una civilizzazione a scelta e portarla avanti via via che si susseguono le epoche: fonderete città, scoprirete risorse e le sfrutterete in nome del progresso, scaccerete gli assalti barbari e decidere voi come lasciare il segno nella Storia. Potrete farlo sviluppando tecnologie uniche, puntando tutto sull’arte e le meraviglie architettoniche, oppure sul convertire tutti i Paesi limitrofi alla vostra fede. O, se non volete andare per il sottile, soggiogando il pianeta con la forza dei vostri eserciti.

Vi ricordiamo che sappiamo già che ad aprile gli utenti PS5 avranno incluso nell’abbonamento Oddworld: Soulstorm. Vedremo, a questo punto, se sarà Civilization VI o no ad accompagnarlo.