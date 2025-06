Takara Tomy ha aperto i preordini dell’MPG-17 Optimus Prime Style Gen, nuovo modello della linea Masterpiece Gattai (MPG) e primo rappresentante della nuova sotto-categoria denominata Style Gen. Si tratta di un progetto ambizioso che punta a fondere la tradizione storica del franchise con una visione moderna e più accessibile al pubblico collezionistico, senza rinunciare alla qualità e alla fedeltà estetica che contraddistinguono la serie Masterpiece.

Optimus Prime Style Gen - MPG-17

Questa nuova figura rappresenta una reinterpretazione dettagliata e aggiornata del leggendario leader degli Autobot, noto in Giappone anche come Convoy. Concepito per celebrare i quarant’anni del franchise dei Transformers, Optimus Prime Style Gen si distingue per un design che richiama fortemente l’estetica classica della Generazione 1 (G1), arricchita da elementi stilistici moderni e una struttura articolata per garantire un’ampia posabilità e stabilità.

La figure è realizzata principalmente in ABS di alta qualità, materiale che garantisce solidità e durabilità nel tempo. In modalità robot, l’altezza si attesta intorno ai 24 cm, mantenendo una scala perfetta con gli altri modelli della linea MPG. In modalità veicolo, il robot si trasforma in un camion ispirato al Freightliner storico, simbolo indiscusso di Optimus Prime sin dagli anni ’80.

La confezione include una ricca dotazione di accessori, pensata per omaggiare le diverse incarnazioni del personaggio nel corso dei decenni: l’Energon Axe originale della serie animata, una spada ispirata ai film live-action, l’Ion Blaster, e un cannone da spalla. L’assenza del rimorchio viene compensata dalla presenza di alcuni dettagli strutturali, come una possibile apertura posteriore, che suggeriscono la futura disponibilità di moduli aggiuntivi o espansioni.

Uno degli aspetti più interessanti di questa sotto-linea è l’introduzione di meccanismi di trasformazione più semplici e intuitivi, pensati per agevolare il processo senza compromettere l’accuratezza del design o la funzionalità del modello. Un equilibrio perfettamente riuscito tra giocabilità e collezionismo.

Prezzo e data di uscita

Optimus Prime Style Gen sarà disponibile in Italia grazie alla distribuzione ufficiale di Cosmic Group, con uscita prevista per la fine di maggio 2026 e un prezzo consigliato di circa 220,00 euro.