Days Gone su PS5 farà un salto next-gen niente male (conferma Bend Studio)

Una valanga di titoli PS4 si stanno preparando all’avvento di PS5, prevista ormai tra pochi giorni sia in America che in Europa (quest’ultima, solo una settimana dopo).

Un nuovo aggiornamento ha infatti da poco reso i tempi di caricamento di The Last of Us Remastered per PlayStation 4 più che veloci, chiaramente una patch preparatoria in vista di PS5. Ma non solo: a inizio ottobre Sucker Punch ha confermato via Twitter che il suo Ghost of Tsushima sarà ovviamente giocabile su PS5 e che sarà possibile trasferire i salvataggi dalla “vecchia” edizione su PlayStation 4, guadagnandone in velocità e performance.

Ora, un altro piccolo classico PlayStation 4 ha svelato le sue carte: parliamo del survival Days Gone. Bend Studio ha ufficializzato sui social che il gioco girerà in 4K dinamico a 60 fotogrammi al secondo. Ma non solo: è stato anche confermato il trasferimento dei salvataggi da PS4 a PS5.

Poco sotto, il tweet del team di sviluppo:

If you're taking a ride on the Broken Road for the first time, or finishing up NG+, here's what you can expect when you boot up #DaysGone on the #PS5: 📺 Up to 60FPS w/ Dynamic 4K

💾 Save Transfers from PS4 to PS5 pic.twitter.com/qP2ugQO4hc — Bend Studio #DaysGone (@BendStudio) November 3, 2020

Ricordiamo anche, sempre durante lo scorso mese di ottobre di quest’anno Sony ha fatto il punto circa la retrocompatibilità dei titoli PS4 su PS5, facendo tirare un sospiro di sollievo a chi temeva il peggio.

Leggi anche: PS5 sarebbe pronta alla distribuzione nei negozi.

Se volete scoprire tutto ciò che sappiamo su PlayStation 5, date un’occhiata al nostro unboxing della console pubblicato solo pochi giorni fa, ovviamente sulle pagine di SpazioGames!

Se invece vi interessa scoprire di più su Days Gone, a questo indirizzo trovate la videorecensione del titolo, sempre e solo targata SpazioGames.it.

PlayStation 5 arriverà ufficialmente in Europa e in Italia a partire dal prossimo 19 novembre di quest’anno, offerta in due versioni differenti: una con lettore ottico (in grado di leggere i giochi in formato fisico Blu-ray Disc) e una seconda solo digitale e quindi priva del lettore per i giochi su supporto fisico.