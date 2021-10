PlayStation Now, ecco i giochi di ottobre: c’è un capolavoro assoluto

Sony ha annunciato i giochi di PlayStation Now che entrano nel servizio in streaming ad ottobre, con dei nuovi videogiochi a riempire un autunno già affollato.

PlayStation Now offre una selezione spesso molto interessante, che lo scorso mese ha avuto al suo interno anche prodotti del calibro di Tekken 7.

E non solo, perché di recente Sony ha annunciato che una intera saga storica verrà resa disponibile all’interno del catalogo, con un titolo al mese.

Di recente, per quanto riguarda i giochi di ottobre, era emerso un leak abbastanza clamoroso che prevedeva l’arrivo addirittura di The Last of Us Part II.

E, come potete vedere dall’immagine qui sopra senza tanti giri di parole, il leak era veritiero. Tra i giochi di ottobre del PlayStation Now c’è anche il capolavoro di Naughty Dog.

L’annuncio arriva ovviamente dal PlayStation Blog, che elenca per intero tutte le aggiunte al catalogo che non si fermano solo all’ultima avventura di Ellie.

A partire da domani, 5 ottobre, questi sono i nuovi videogiochi di PlayStation Now:

The Last of Us Part II

Fallout 76

Desperados III

Amnesia: Collection

Final Fantasy VIII Remastered

Yet Another Zombie Defense

Victor Vran: Overkill Edition

Niente male, no? Oltre al titolo di Naughty Dog avete la possibilità di provare il discusso MMO di Fallout, così come tornare nel passato con il ritorno di una grande saga come Desperados.

Oltre al Final Fantasy del mese potete trovare un grande classico dell’horror videoludico come Amnesia, e due titoli action con cui passare un po’ di tempo come Yet Another Zombie e Victor Vran: Overkill Edition.

In futuro, stando ad un brevetto, su PlayStation Now potrebbero arrivare anche i videogiochi per PlayStation 5, sebbene i tempi di attesa non saranno brevi.

A proposito di The Last of Us, secondo voi quali sono le serie TV preferite da Neil Druckmann? Il director ne ha parlato recentemente.

Mentre arrivano nuovi annunci, non dimenticatevi di scaricare i videogiochi gratis di PlayStation Plus per il mese di settembre, oggi è l’ultimo giorno!