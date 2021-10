PS Now, leak svela nuovi giochi gratis di ottobre? C’è The Last of Us Part II

Sony non ha ancora annunciato ufficialmente i nuovi giochi gratis di PS Now, ma stando a quanto segnalato da alcuni utenti i prossimi titoli potrebbero essere stati svelati con alcune ore di anticipo e ci sarebbero novità importanti.

Su PlayStation Now sarebbe infatti in arrivo il prossimo mese un’esclusiva molto importante, che permetterebbe di giocare il capolavoro realizzato da Naughty Dog per la prima volta anche su PC.

Sony sta continuando a sviluppare e puntare fortemente sul suo servizio in abbonamento: presto potrebbero arrivare anche i giochi PS5 in streaming.

La casa di PlayStation starebbe sempre pensando a nuovi modi per migliorare le funzionalità di PS Now: un brevetto suggerisce anche una nuova opzione per «cancellare» il lag.

Nelle ultime ore hanno iniziato a circolare online screenshot provenienti dal catalogo PS Now che svelerebbero in anticipo quali saranno i prossimi giochi gratis che saranno introdotti nel catalogo Sony (via PlayStation LifeStyle).

Tra questi, il titolo che sicuramente balza immediatamente agli occhi come il più importante è certamente The Last of Us Part II, uno dei titoli più apprezzati e discussi della scorsa generazione.

Non sarebbe però tuttavia l’unica novità in arrivo su PlayStation Now: sul catalogo sarebbero infatti emersi anche Fallout 76, Desperados III, Final Fantasy VIII Remastered e Yet Another Zombie Defense HD, come potete osservare da uno dei tanti screenshot condivisi dalla community:

Tra le nuove aggiunte dovrebbe dunque esserci anche una produzione Bethesda: nonostante l’acquisizione da parte di Microsoft, si tratterebbe della conferma che il publisher continuerà a supportare a lungo anche le versioni relative ad altre console.

I titoli in questione non sono naturalmente ancora giocabili, ma per un errore di Sony potrebbero essere stati svelati prima ancora dell’annuncio ufficiale, che dovrebbe arrivare nelle prossime ore.

A questo punto non resta che aspettare un’eventuale conferma da parte della casa di PlayStation, ricordandovi che al momento la lista di nuovi giochi non può essere considerata ufficiale: naturalmente vi terremo aggiornati sulle nostre pagine non appena avremo ulteriori novità.

Fino a gennaio 2022 PS Now aggiungerà sul proprio catalogo un Final Fantasy al mese: l’arrivo dell’ottavo capitolo era dunque già stato pre-annunciato.

Chissà come reagiranno i giocatori PC di fronte all’eventuale arrivo di The Last of Us Part II: Bloodborne si è infatti dimostrato il gioco più popolare di PlayStation Now, anche a causa dell’assenza di una versione alternativa a quella console.

Vi ricordiamo inoltre che a settembre sono stati resi disponibili gratis sette giochi su PlayStation Now, tra i quali è presente anche il Final Fantasy più amato.