PlayStation Now, presto potrebbero arrivare i giochi PS5 in streaming

Con l’arrivo della nuova generazione di Sony, anche PlayStation Now potrebbe ricevere a breve delle migliore con l’obiettivo di diventare un servizio ancora migliore.

Di recente su PlayStation Now sono arrivati titoli molto importanti, come Control giusto per citare un esempio tra i più noti.

A settembre, invece, il catalogo si è arricchito di tanti nuovi giochi disponibili per lo streaming, un elenco per tutti i gusti.

Nella lineup settembrina è entrato anche l’originale Final Fantasy VII, e da questo mese in poi ci sarà un Final Fantasy al mese su PlayStation Now.

Ma PlayStation Now potrebbe diventare ancora meglio in futuro, perché secondo alcune indiscrezioni la piattaforma si sta preparando a ricevere i videogiochi di PlayStation 5.

Lo riporta DualShockers, analizzando un brevetto depositato da Sony riguardo una tecnologia di elaborazione dei dati ad alta velocità.

Il brevetto riguarda nello specifico la gestione dei dati sulla rete i quali, con una tecnologia che potrebbe migliorare la trasmissione dei dati più pesanti eliminando la latenza.

PlayStation Now è infatti un servizio tutto sommato buono, ma che ancora soffre di problemi di lag in alcuni casi. E questo brevetto potrebbe migliorare non solo la qualità della trasmissione, ma anche garantire lo streaming di giochi generalmente più pesanti.

Il brevetto riguarda specificatamente l’uso di dischi multipli NVME, la tipologia di memorie utilizzate proprio per PS5, e permette il tracciamento di multipli dati all’interno di multiple unità, dettaglio altrettanto fondamentale per la console.

Questo tipo di attenzione particolare è intressante, e fa pensare che Sony stia lavorando per inserire le esclusive della nuova generazione sul catalogo di PlayStation Now.

Nel frattempo l’azienda nipponica è già pronta ai futuri update di PlayStation 5, con tante nuove idee e funzionalità fantastiche da implementare.

Tra i giochi in arrivo ci sarà anche Bayonetta 3? Secondo Hideki Kamiya c’è una sola possibilità che questo avvenga.

L’inserimento dei giochi PS5 su PlayStation Now potrebbe aiutare la transizione delle console cross-gen, così come il lavoro su Horizon Forbidden West.