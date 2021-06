PlayStation nasconde un altro titolo PS5 per PS4? I video del mistero

PlayStation potrebbe stare nascondendo un altro titolo dato in sviluppo solo per PS5 ma in realtà in uscita anche su PS4.

Il prossimo titolo a venire proclamato in ritardo come cross-gen, stessa sorte toccata al seguito di God of War, potrebbe non arrivare però dai PlayStation Studios.

Soltanto poche settimane fa abbiamo assistito al reveal di nuove versioni PS4 per Gran Turismo 7 e God of War Ragnarok.

Quell’annuncio era arrivato contestualmente al rinvio del secondo capitolo della saga norrena di Kratos e Atreus.

All’E3 2021, Ubisoft ha presentato Avatar Frontiers of Pandora, nuovo titolo dei creatori di The Division e The Division 2.

Il gioco era stato promosso come titolo per PC, PS5, Xbox Series X|S, Stadia e Luna, con la conferma di un video in-engine dall’alto tasso di spettacolarità.

Come segnalato da Gematsu, però, PlayStation potrebbe aver svelato l’arcano attraverso gli upload del trailer sui propri canali.

Diversi canali dell’etichetta gaming di Sony, quelli in Asia, Australia e Italia in particolare, vedono apposto il logo di PS4 affianco a quello di PS5 alla fine del trailer.

Il portale afferma che potrebbe trattarsi di un errore nel processo di copia e incolla dei loghi nella slide finale del video, anche se, visti i precedenti, in tanti sono portati a non fidarsi.

Allo stesso modo, però, non è chiaro se PS4 e Xbox One sarebbero in grado di reggere la prossima iterazione del motore grafico Snowdrop.

Proprio in virtù del suo utilizzo, Avatar Frontiers of Pandora era stato presentato come un’esclusiva next-gen.

Il gioco ha già fornito i primi particolari in vista della sua uscita nel 2022, e qui potete consultare la nostra anteprima che li riassume tutti.

Per quanto riguarda le altre novità dal publisher Ubisoft per l’E3 2021, potete consultare invece il nostro recap dell’evento.