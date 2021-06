Avatar Frontiers of Pandora annunciato da Ubisoft, è solo next-gen

Ubisoft ha fornito un primo teaser trailer catturato sull’ultima evoluzione del motore grafico Snowdrop per Avatar Frontiers of Pandora.

Il gioco, basato sull’IP di James Cameron, è stato annunciato tempo addietro ma ha finalmente ricevuto i primi dettagli ufficiali.

Avatar Frontiers of Pandora sarà disponibile solo su console next-gen PS5 e Xbox Series X|S, Amazon Luna, Google Stadia e PC.

Il lancio è in programma per il 2022.

Il trailer esibito è stato particolarmente impressionante ma, come premesso da una dicitura ad inizio video, è tutto «footage di gioco mosso da Snowdrop».

Si tratta dello stesso engine che ha partorito The Division 2, l’ultimo GaaS ambientato nel mondo di Massive Entertainment.

Lo studio svedese è anche al lavoro su un nuovo gioco di Star Wars, sebbene per quello servirà ancora più tempo.

In Avatar Frontiers of Pandora, giocheremo nei panni di un Na’vi nel proprio viaggio attraverso la Frontiera Occidentale di Pandora.

La storia è standalone e separata da quella dei film, ambientata in una parte mai vista di Pandora in cui incontrare creature uniche e nuovi personaggi, e sfidare la minaccia RDA.

Frontiers of Pandora sarà un action adventure in prima persona e sarà sviluppato direttamente da Massive, in collaborazione con Lightstorm Entertainment e Disney.