Ubisoft Forward E3 2021 | Recap – Tutti gli annunci e i trailer

È previsto per stasera l’appuntamento con Ubisoft Forward, la conferenza dell’azienda francese che si terrà nella cornice dell’E3 2021.

Ieri è stato il turno di Koch Media, che nel corso del suo showcase ha avuto modo di approfondire una serie di nuovi prodotti destinati a debuttare sotto la neonata etichetta Prime Matter.

Sono molti i titoli che i fan desiderano vedere in occasione di questo imminente appuntamento, non ultimo Far Cry 6, previsto per il 7 ottobre 2021, insieme a qualche gradita novità sull’immancabile Assassin’s Creed Valhalla.

Buone nuove potrebbero arrivare anche dal versante Rainbow Six, con alcuni dettagli in più sul nuovo Extraction, protagonista di un reveal trailer nei giorni scorsi.

Va inoltre considerata la possibilità che, data l’occasione, venga svelato qualche progetto inedito, e non manca la speranza di rivedere IP come Beyond Good & Evil e Splinter Cell.

In attesa della conferenza, vi suggeriamo di dare uno sguardo al nostro calendario per assicurarvi di non perdere gli appuntamenti più importanti della kermesse losangelina.

Vi aspettiamo a partire dalle 21:00 su questa pagina per seguire in diretta tutti gli annunci e i trailer che Ubisoft svelerà nel corso dell’evento.

21:00 – Rainbow Six Extraction apre la conferenza con due nuovi trailer, di cui uno relativo al gameplay.

L’ambientazione apocalittica ci porta al centro di un contesto da incubo in cui è ormai impossibile contenere un nuovo contagio.

Sarà compito dei giocatori sopravvivere in un mondo ostile popolato da creature aggressive e terribilmente letali che porteranno gli utenti ad affidarsi alla collaborazione più stretta.

Confermata la presenza di un arsenale futuristico e di una trama dalle nette sfumature sci-fi.

Il trailer si focalizza su una vera e propria procedura di estrazione, fortunatamente terminata a buon fine, con tutti i protagonisti sani e salvi.

Per quanto riguarda il gameplay, è stata mostrata la possibilità di usufruire di tattiche stealth per evitare il conflitto diretto con le creature aliene.

I nemici spargeranno un materiale noto come Sprawl che rallenterà gli operatori e darà maggiore forza agli avversari se lasciato sul pavimento.

Potremo ripulire le zone dalla pericolosa infestazione grazie ai raggi UV, utili anche per scoprire presenze nemiche attraverso i muri (che potranno essere distrutti come in Siege).

Le creature saranno numerose, e costituiranno una minaccia in ognuna delle loro versioni.

Il gioco è atteso per il 16 settembre su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Google Stadia, con un lancio al day one su Ubisoft+.

21:16 – Rocksmith, franchise della casa transalpina che ci consente di suonare una vera chitarra elettrica attraverso la nostra console grazie a un adattatore USB, è pronto a tornare con Rocksmith Plus.

I videogiocatori potranno fare affidamento su una nuova libreria di brani e su un innovativo sistema di controllo che permetterà di modificare la velocità dei brani per ottimizzarne l’apprendimento.

Inclusa la possibilità di condividere video tra gli utenti e di usare strumenti come chitarre acustiche e bassi elettrici senza accessori aggiuntivi, oltre alla classica chitarra elettrica.

Il nostro cellulare sarà utilizzabile come microfono e il titolo si configurerà come un «servizio in abbonamento» in partnership con Gibson, azienda leader nella produzione di chitarre e strumenti musicali.

Grazie a Rocksmith Plus potremo monitorare i nostri progressi tramite una serie di grafici approfonditi ed esercitarci in una serie di generi molto diversi tra loro.

È possibile registrarsi da oggi per la closed beta su PC.

21.22 – Lo show prosegue con una nuova apparizione di Riders Republic, titolo sportivo ricco di molte discipline.

Avremo la possibilità di spaziare tra le tante attività grazie a un hub dedicato chiamato Riders Ridge, in cui potremo approfondire le basi dei nostri sport preferiti.

Inclusa l’opzione di scegliere gli sponsor che ci affiancheranno nell’esperienza, accedere a un ricco shop di miglioramenti per i nostri veicoli e usufruire della modalità multiplayer, disponibile a partire dal lancio.

Riders Republic vanterà un notevole focus sull’esplorazione libera e prenderà ispirazione dai parchi nazionali americani.

Il titolo è atteso per il 2 settembre su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Google Stadia.

21:30 – Annunciati cross-play e cross-progression tra Xbox e PlayStation per Rainbow Six Siege, in arrivo il 30 giugno su PC, Google Stadia e Amazon Luna e all’inizio del prossimo anno su console.

21:35 – Gli aggiornamenti proseguono con nuovi contenuti per The Crew 2, For Honor, Brawlhalla e alcune novità su Just Dance 2022 (atteso per il 4 novembre), che introdurrà molte nuove canzoni e versioni esclusive di queste ultime.

21:37 – È il momento di Assassin’s Creed Valhalla, titolo che ha rappresentato il lancio di maggior successo della saga.

Mostrata rapidamente la nuova espansione The Siege of Paris, che porterà il clan del corvo in territorio francese.

Presenti nuove abilità, armi, nemici ed equipaggiamenti inediti. Il contenuto aggiuntivo arriverà nel corso dell’estate.

Annunciato anche Discovery Tour Viking Age, una nuova esperienza prevista per l’autunno che ci farà immergere in modo realistico nel periodo norreno (non necessariamente nei panni dei guerrieri).

Presentato inoltre un teaser, accompagnato dalla dicitura “More to Come”, per un successivo DLC che includerà Odin.

Si tratta della prima volta che un titolo della serie viene supportato per il secondo anno, a testimonianza del successo della nuova iterazione.

21:46 – Far Cry 6 reclama il suo spazio, con un nuovo story trailer focalizzato sulla ribellione degli abitanti di Yara.

Ovviamente presente la protagonista Dani, nascosta nella stiva di una nave con alcuni suoi compagni.

Preannunciato da una minacciosa camminata, arriva il dittatore Anton Castillo, impersonato dall’inconfondibile Giancarlo Esposito.

Il trailer analizzerà ancora una volta il rapporto tra il nuovo villain e il figlio Diego, dal carattere ribelle e in costante conflitto con il padre.

21:51 – Si prosegue con il franchise di Far Cry, con la presentazione di Vaas, Pagan e Joseph, alcuni dei nemici più iconici della saga che verranno resi disponibili nel Season Pass relativo al sesto capitolo.

Incluso anche Far Cry 3 Blood Dragon.

21:52 – Annunciato Mario + Rabbids Sparks of Hope, sequel del crossover originale che porterà i nostri eroi in un inedito setting spaziale.

Ci sarà un’intera galassia da salvare e sarà possibile impersonare Mario, Luigi e la Principessa Peach per sconfiggere un’entità malvagia e salvare i nostri nuovi amici Spark.

Potremo esplorare una galassia ricca di nuove ambientazioni, scoprendo tanti misteriosi segreti e quest avvincenti.

Saranno inclusi nuovi elementi action, pur mantenendo la natura strategica del prodotto originale, lanciato nel 2017.

Il titolo è atteso per il 2022 esclusivamente su Nintendo Switch.

22:01 – Yves Guillemot, CEO di Ubisoft ha lodato la collaborazione tra gli sviluppatori sotto l’egida dell’azienda e ha svelato la nuova versione dello Snowdrop Engine.

Per l’occasione è stato mostrato un video che porta gli spettatori in una foresta tropicale e mostra la nuova tecnologia all’opera.

Si capisce immediatamente che si tratta di un prodotto relativo all’universo di Avatar, il franchise nato dalla mente di James Cameron.

Si tratta infatti di Avatar Frontiers of Pandora, in arrivo nel 2022 e sviluppato grazie alla nuova versione dell’engine creato da Ubisoft e Massive Enterainment.

Il contenuto mostra i protagonisti alle prese con spettacolari combattimenti aerei in un’ambientazione che non potrà che ricordarvi la controparte cinematografica.



22:10 – Il nuovo titolo chiude la conferenza Ubisoft Forward. Vi diamo appuntamento sulle nostre pagine a partire da domani per tutti gli aggiornamenti direttamente dall’E3 2021.