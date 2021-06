God of War Ragnarok rinviato, è ufficiale

Santa Monica Studio ha annunciato il rinvio del seguito di God of War per PS5, noto tra i fan come God of War Ragnarok.

Il gioco è stato presentato lo scorso anno come secondo capitolo della saga del “nuovo” Kratos e del figlio Atreus.

Il reveal aveva sorpreso gli appassionati dal momento che si era concluso con una finestra di lancio molto audace, fissata ad un generico 2021.

Da allora, si era susseguiti i commenti molto negativi riguardo alle possibilità che il day one fosse realmente fattibile per quest’anno.

pic.twitter.com/LLXnEof2Lg — Santa Monica Studio Is Hiring (@SonySantaMonica) June 2, 2021

