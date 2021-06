PlayStation, il gameplay di un’attesa esclusiva potrebbe mostrarsi a luglio

Le voci su un evento PlayStation previsto per l’inizio di luglio si fanno sempre più insistenti, e adesso sembra che nell’occasione verrà svelato il gameplay di un attesissimo titolo della scuderia Sony.

Nello specifico (secondo un insider) si tratterebbe di God of War Ragnarok, sequel del primo capitolo che sarebbe pronto a mostrarsi al pubblico in modo simile a quanto avvenuto di recente con Horizon Forbidden West.

È ormai ufficiale che la nuova avventura di Kratos condividerà un destino cross-gen con il prossimo episodio dedicato alle gesta di Aloy e Gran Turismo 7, ma ciò non toglie che la voglia di novità da parte della community sia più che tangibile.

L’indiscrezione si inserisce in un panorama fatto di voci già ampiamente diffuse, l’ultima delle quali vorrebbe una “grande sorpresa” al centro dell’evento atteso per il prossimo mese.

A gettare benzina sul fuoco è ancora una volta l’insider Shpeshal Nick, il quale sembra essere in possesso di alcune corpose indiscrezioni sullo show targato PlayStation e su ciò che potrebbe avere in serbo per i fan.

A suo dire, un gameplay di God of War Ragnarok sarebbe al centro di uno State of Play dedicato, e riserverebbe una serie di sorprese da non sottovalutare (via GameRant).

«Mi è stato detto che vedremo il primo gameplay del nuovo God of War nel corso dello show di Sony. Sarà davvero eccitante», ha precisato l’insider in un post su Twitter.

Sul seguito del gioco uscito nel 2018 su PS4 non si sa ancora molto, ad eccezione di un titolo ancora ipotetico e di un rinvio ufficiale al 2022.

L’assenza di novità inerenti al gameplay e al setting narrativo inizia a pesare, soprattutto in vista di quella che sarà ancora una lunga attesa.

L’evento PlayStation (Experience o meno) dovrebbe coincidere con il reveal di altri progetti, ma pare sempre più plausibile che il sequel di God of War sia pronto a mostrarsi a partire dall’8 luglio.

Lo stesso Shpeshal Nick ha fornito, ancora una volta tramite un tweet, ulteriori “suggerimenti” sui prodotti protagonisti dello show, uno dei quali dovrebbe riguardare Ghost of Tsushima.

Nel tentativo di ingannare l’attesa, un fan si è esibito in una serie di ipotesi sul prossimo capitolo delle gesta di Kratos, dando vita a una teoria davvero affascinante.

Se quanto supposto dall’insider dovesse tradursi in realtà, si tratterebbe di un’ottima occasione per capire quale sarà il ruolo di Atreus nella nuova avventura (e se sarà giocabile o meno).