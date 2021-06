God of War, nuova teoria “deduce” il futuro della serie

La natura cross-gen di God of War Ragnarok è ormai realtà, ma i dettagli sul gioco continuano a scarseggiare. In questo contesto, un fan ha provato a immaginare quale potrebbe essere la storia della nuova avventura di Kratos.

Il capitolo precedente è stato uno dei grandi successi di PS4, e ha consentito ai neofiti (così come ai fan di vecchia data) di immergersi nelle atmosfere mitologiche che hanno da sempre caratterizzato la saga.

La community è in fervente attesa di novità, ma la passione per il prodotto non è stata gestita nel migliore dei modi. Nello specifico, ci riferiamo agli insulti ricevuti dalla content creator Alanah Pearce in seguito alla posticipazione del gioco, che hanno causato l’intervento del director Cory Barlog.

Il rinvio al 2022 ha infatti scatenato un’ondata di malcontento, accompagnata da alcuni dubbi relativi al fatto che il gioco sia sempre stato inteso come cross-gen.

La mancanza di una data di lancio e la prospettiva di una lunga attesa ha portato un fan a immaginare quale potrebbe essere il setting narrativo di God of War Ragnarok.

La “deduzione” (o profezia, per rimanere in tema) del videogiocatore è effettivamente plausibile, e la sua condivisione è stata affidata a un post su Reddit.

L’utente vanta una notevole conoscenza del franchise e delle dinamiche legate alla trama, che gli hanno consentito di costruire un’affascinante teoria, come riportato anche da GameRant.

Se non avete ancora terminato God of War vi sconsigliamo di proseguire per evitare spoiler.

Nebulant01 ha spiegato che «le Valchirie sono ancora in debito con Kratos per averle liberate, e dopo la sua morte potrebbero condurlo ad Asgard, e non nel Valhalla».

Come molti di voi sapranno, nella mitologia norrena Asgard è la residenza degli dei e dello stesso Odino, con il quale Kratos andrebbe direttamente a scontrarsi.

In seguito al finale di God of War, con il protagonista e suo figlio Atreus ancora a Jotunheim, si aprirebbe una prospettiva in cui Thor ucciderebbe Kratos, successivamente destinato a presentarsi al cospetto di Odino.

La teoria si appoggia su alcune iscrizioni presenti nel Regno dei Giganti, le quali si concludono con una vera e propria profezia relativa alla morte del protagonista.

Se l’ipotesi dovesse corrispondere alla realtà, sarebbe difficile focalizzarsi in modo dettagliato sulla storia di Atreus, che si troverebbe separato da Kratos con delle ovvie ripercussioni sul gameplay.

Qualche tempo fa si era parlato della possibilità di giocare proprio con il figlio del protagonista, eventualità che andrebbe a sfumare (o quantomeno a ridursi) in caso di un setting narrativo simile.

Tornando a parlare del rinvio, pare che la spinosa posticipazione sia dovuta ai lavori in corso su Horizon Forbidden West, anch’esso atteso su PS4 e PS5.

Non è escluso che ulteriori novità su God of War Ragnarok possano arrivare nel corso dell’evento PlayStation previsto per luglio (ma non ancora ufficializzato).