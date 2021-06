PlayStation, “grande sorpresa” al centro di un evento a luglio?

È già da qualche settimana che si parla di un evento PlayStation atteso per luglio, e adesso le voci si fanno ancora più insistenti (con tanto di nuovi dettagli).

L’ultimo State of Play dedicato al sequel di Horizon Zero Dawn ha riscosso un successo notevole e ha fatto sognare i fan sulla prossima avventura di Aloy, in arrivo su PS4 e PS5.

In sole 3 ore, la presentazione ha infatti portato a casa un record di tutto rispetto, imponendosi come lo State o Play con il maggior successo di pubblico per un titolo targato PlayStation Studios.

Sembra che l’evento menzionato in apertura potrebbe corrispondere con il ritorno di PlayStation Experience, e alcune voci sugli annunci che potremmo vedere nell’occasione hanno già iniziato a farsi sentire.

Secondo indiscrezioni, sarebbe presente una new entry per l’IP di Ghost of Tsushima, che verrebbe svelata il prossimo mese e prenderebbe il nome di Ghost of Ikishima.

Ciò che Sony avrebbe in serbo per i fan, però, sembra avvolto da un ulteriore mistero, e potrebbe non riguardare esclusivamente l’action adventure dal setting giapponese.

La notizia arriva dall’insider Shpeshal Nick, il quale ha affidato al seguente tweet alcune precisazioni, lasciando campo libero a una serie di ipotesi e speranze (via GameRant):

I’m not sure how much is gonna leak from Sony’s show. I know there’s one big surprise that hasn’t yet and hopefully for those who don’t like to be spoiled, it stays that way. — Nick (@Shpeshal_Nick) June 24, 2021

«Non so quanti altri elementi relativi all’evento di Sony saranno al centro di leak, ma so che c’è una grande sorpresa che non è stata ancora svelata. Per tutti i giocatori che non amano gli spoiler, spero che il segreto rimanga tale».

Le supposizioni dei fan si sono scatenate e hanno dato via a una lunga serie di considerazioni su ciò che è lecito aspettarsi di vedere.

Molti vorrebbero tornare a dare un’occhiata a Horizon Forbidden West (stavolta con una data d’uscita) o ad altre esclusive PlayStation come God of War Ragnarok.

Altri ipotizzano che potrebbe essere il momento giusto per svelare il gioco in multiplayer riguardante il franchise di The Last of Us, o per tornare a parlare di Final Fantasy XVI.

Non è da escludere che possa trattarsi di una buona occasione per dare il giusto spazio al nuovo progetto di Insomniac Games, ufficialmente votato al multiplayer.

Di una new entry nell’universo di Ghost of Tsushima vi avevamo parlato nei giorni scorsi, avvisandovi che avrebbe potuto corrispondere con un progetto dalle ambizioni più contenute rispetto al primo capitolo.

Intanto, stando a un dettaglio scovato da un fan molto attento, sembra che il titolo di Sucker Punch potrebbe arrivare su PC a breve (ma non ci sono ancora conferme ufficiali).