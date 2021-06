Ghost of Tsushima 2 già nel 2021? Ma non sarebbe come previsto

Stando ad un nuovo rumor, Ghost of Tsushima 2 potrebbe essere in uscita addirittura già nel 2021, ma non sarebbe un vero e proprio secondo capitolo.

Ghost of Tsushima è arrivato nei negozi lo scorso anno per PlayStation 4, raccogliendo ampi consensi da pubblico e critica.

Il gioco è diventato immediatamente un’IP di valore per Sony, al punto da essere già prossimo alla trasformazione in film.

Soltanto pochi giorni fa abbiamo parlato di un cambio nella copertina del titolo che ha fatto pensare ad un suo imminente approdo su PC.

Ghosts of Ikishima. An Expandalone type game. Aiming for 2021. Not sure how so many seemed to find out so quick. — Nick (@Shpeshal_Nick) June 24, 2021

A quanto pare, però, Sony e Sucker Punch avrebbero ben altri piani per la proprietà intellettuale di Ghost of Tsushima.

Come riporta il sempre più attendibile @Shpeshal_Nick, co-fondatore di XboxERA, ci sarebbe un altro gioco dalle dimensioni contenute nel futuro della serie.

Il prodotto in questione sarebbe una sorta di “expandalone” come viene definito e si chiamerebbe Ghosts of Ikishima.

Si tratterebbe di un’avventura ispirata ad alcune produzioni più piccole targate PlayStation, come Uncharted L’Eredità Perduta e Spider-Man Miles Morales.

Per l’uscita si starebbe puntando al 2021, sebbene non ci sia ancora stato un annuncio formale e, di questi tempi, i rinvii sono sempre dietro l’angolo.

Considerando un lancio tanto imminente, non è da escludere che, al pari di altri titoli già svelati, Ghosts of Ikishima arrivi sia su PS5 che su PS4.

Il nome al plurale, peraltro, farebbe pensare ad una declinazione multiplayer co-op, che era stata del resto già suggerita da un’offerta di lavoro.

Il primo capitolo del franchise si era d’altronde esteso con un add-on gratuito, Ghost of Tsushima Legends, che aveva puntato proprio sul multigiocatore.

Quanto al seguito, evidentemente, l’impressione destata da questo rumor è che i tempi siano molto più lunghi.