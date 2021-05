God of War Ragnarok ci farà giocare con Atreus? La risposta tira in ballo The Last of Us Part II

Sony ha da tempo confermato l’arrivo di un nuovo capitolo di God of War previsto su console PS5 e sviluppato ovviamente dallo studio Santa Monica.

Se già il primo episodio su PS4 aveva decisamente soddisfatto le aspettative, inutile dire che anche il sequel è sicuramente tra i titoli più attesi tra quelli in uscita sulla console Sony di attuale generazione.

A febbraio di quest’anno il boss di Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios, Hermen Hulst, ha reso noto che God of War Ragnarok (titolo provvisorio) è il suo gioco più atteso in assoluto.

Kratos sarà sicuramente il protagonista anche del secondo capitolo, sebbene sono in molti a chiedersi se suo figlio Atreus sarà questa volta un secondo personaggio giocabile.

Ora, il concept artist di Santa Monica Samuel Matthews ha parlato dell’eventualità durante una recente apparizione nel podcast di The God of War, anticipando la possibilità di impersonare Atreus (via Game Rant).

In una clip condivisa su Instagram, Matthews ha parlato di quanto The Last of Us abbia influenzato il God of War del 2018 e di come il team stia guardando a The Last of Us Part II come fonte di ispirazione per il sequel.

La storia di Ellie e Abby potrebbe in qualche modo “influenzare” le prossime avventure di Kratos e Atreus, tanto che il potenziale narrativo e ludico del sequel di God of War è davvero molto alto per Santa Monica.

Data l’importanza che Atreus ha avuto per la storia del God of War uscito tre anni fa, avrebbe sicuramente senso rafforzare il suo ruolo (specie dopo la rivelazione del finale del gioco, che non vi sveleremo per evitare spoiler).

Ricordiamo anche che una recente offerta di lavoro pubblicata da Santa Monica potrebbe aver svelato il tema della nuova IP che arriverà dal team di sviluppo dopo il sequel dedicato a Kratos.

Purtroppo, però, il director ha smentito che sarebbe arrivato un teaser di questo nuovo progetto top secret nel breve periodo.

Nel frattempo, i fan si sono divertiti ad analizzare approfonditamente il logo di Ragnaroz, scoprendo alcuni segreti nascosti davvero interessanti.