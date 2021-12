PlayStation ha acquisito un nuovo studio di sviluppo (davvero notevole)

Durante la giornata di oggi, Sony ha annunciato l’acquisizione di un altro sviluppatore per i suoi PlayStation Studios, come avvenuto del resto anche nei mesi scorsi.

A giugno è entrato a far parte delle fila lo studio scandinavo autore di Returnal per PS5, ultimo titolo di una lunga serie realizzati in partnership con Sony.

Senza contare anche l’acquisizione di Bluepoint Games, che ha una lunga storia con le console di casa Sony (tra cui il bellissimo remake di Demon’s Souls).

Il team appena acquisito è Valkyrie Entertainment, come annunciato dal capo di PlayStation Studios Hermen Hulst.

Con sede a Seattle, Washington, Valkyrie ha lavorato principalmente in un ruolo di supporto, oltre ad essere noto per aver sviluppato Guns Up! per PS4 e PC.

Il team ha anche lavorato al design dei livelli di God of War, sul franchise Forza Motorsport per quanto riguarda il design dei tracciati oltre a diversi aspetti dei titoli di Riot Games.

Poco più in basso, trovate i tweet del capo dei PlayStation Studios Hermen Hulst, pubblicato poco fa sul suo profilo social personale:

Today we announce @valkyrieent will be joining the PlayStation Studios family. The studio will be making invaluable contributions to key PlayStation Studios franchises pic.twitter.com/sNTugminD5 — Hermen Hulst (@hermenhulst) December 10, 2021

Staremo a vedere ora quali saranno i primi frutti di questa nuova e discretamente importante acquisizione da parte del colosso PlayStation (cui ne seguiranno sicuramente altre nel corso del 2022).

