PlayStation Plus è in forte sconto su PS Store, ma solo per poco tempo

Torna a sorpresa la grande offerta sull’abbonamento PlayStation Plus per le feste natalizie, che sarà possibile acquistare in forte sconto solo per pochi giorni.

Per un periodo di tempo limitato, potrete infatti rinnovare di un anno la vostra iscrizione a PlayStation Plus con il 50% di sconto, all’imperdibile cifra di 29,99€.

Si tratta dunque di un’occasione da cogliere al volo per poter iniziare subito a riscattare e scaricare i nuovi giochi gratis di dicembre: la selezione del mese include anche tre giochi bonus per PlayStation VR, ancora disponibili.

L’iniziativa è sfortunatamente limitata ai nuovi abbonati: coloro in possesso di un abbonamento non potranno rinnovare l’abbonamento.

La promozione è valida da oggi fino al 19 dicembre 2021: ricordiamo come di consueto che al termine dell’anno l’abbonamento tornerà a rinnovarsi in automatico alla cifra consigliata di 59,99€, sempre che non venga cancellata l’iscrizione.

Ricordiamo che l’abbonamento a PlayStation Plus non consentirà soltanto di poter riscattare ogni mese tanti nuovi giochi gratuiti, ma permetterà agli utenti di accedere a bonus e sconti sui migliori titoli disponibili sul catalogo.

Inoltre, l’iscrizione consentirà di poter usufruire del multiplayer online sui vostri videogiochi preferiti e di accedere a 100GB per salvare i file di gioco sul cloud, rendendo dunque l’iscrizione imperdibile per ogni appassionato.

Per poter approfittare di questa incredibile occasione, non dovrete fare altro che dirigervi al seguente indirizzo: da qui, non dovrete fare altro che aggiungere il prodotto al carrello e completare la transazione.

Una volta completata la procedura di pagamento, il vostro abbonamento sarà ufficialmente attivo: potete controllare voi stessi che la procedura sia riuscita correttamente andando a controllare sul vostro profilo PlayStation.

Insomma, dopo il caso del «gioco truffa» che ha fatto infuriare gli utenti, arriva una buona notizia per i fan che possono approfittare di un grande prezzo per l’abbonamento.

Una vicenda non aiutata anche da una polemica legata a un altro dei nuovi giochi gratis inclusi, che non sarà possibile aggiornare all’edizione con grafica migliorata se riscattato con PlayStation Plus: una vicenda di cui i fan si sono lamentati in passato anche con altri titoli.