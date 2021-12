PlayStation Store, ecco gli sconti The Game Awards: ci sono esclusive PS5

The Game Awards 2021 si è ufficialmente concluso questa notte, ma per PlayStation Store è ancora tempo di festeggiare: per un periodo limitato sarà infatti possibile approfittare di sconti fino al 60% su tantissimi giochi legati allo show condotto da Geoff Keighley.

Gli utenti avranno dunque la possibilità di risparmiare grandi cifre su tantissimi giochi presenti su PS Store, tra esclusive PS5 come Returnal e grandi titoli di terze parti, con candidati e vincitori delle diverse edizioni dei TGA.

Dopo i saldi inaugurati da Steam appositamente per l’evento, anche PlayStation Store ha dunque deciso di festeggiare a modo suo uno degli eventi più attesi dell’anno, che ci ha regalato anche grandi annunci.

Inutile dire che si tratta delle offerte sui migliori giochi disponibili sul catalogo: un’occasione dunque imperdibile per poter acquistare grandi titoli a cifre molto convenienti.

Ad esempio, il già citato sparatutto roguelike Returnal, che ricordiamo essere una delle più recenti produzioni PlayStation Studios, potrà essere vostra con il 25% di sconto, permettendovi di scoprire una delle più grandi sorprese del 2021.

A proposito di sorprese, non possiamo naturalmente non citare It Takes Two, il rivoluzionario gioco cooperativo di Josef Fares che ha conquistato il premio di Gioco dell’Anno 2021: se volete scoprire come mai è stato così apprezzato da pubblico e critica, potrete farlo vostro con il 38% di sconto.

Returnal non è però l’unica esclusiva PS5 disponibile in sconto: vogliamo infatti cogliere l’occasione per segnalare le offerte su Deathloop e Demon’s Souls, scontati rispettivamente del 50% e 38%.

Oltre It Takes Two, potrete approfittare delle grandi offerte riservate ad altri due grandi candidati al GOTY: stiamo parlando di Resident Evil Village e Psychonauts 2, oggi scontati con il 57% e il 35% di sconto.

Ma elencarvi tutti i giochi in offerta sarebbe un’impresa assai ardua: di seguito potete dunque trovare una nostra personale selezione con le migliori offerte disponibili su PlayStation Store per i The Game Awards 2021.

Returnal

It Takes Two

Deathloop

Demon’s Souls

Resident Evil Village PS4 & PS5

Psychonauts 2

Kena: Bridge of Spirits PS4 & PS5

Battlefield 2042 PS4 & PS5

Assassin’s Creed Valhalla PS4 & PS5

Marvel’s Guardians of the Galaxy PS4 & PS5

Call of Duty Vanguard – Ultimate Edition

Mass Effect Legendary Edition

Hades

Life is Strange: True Colors PS4 & PS5

FIFA 22

Grand Theft Auto V: Premium Edition

Red Dead Redemption 2

Potete consultare voi stessi queste e tante altre offerte dirigendovi al seguente indirizzo, ricordandovi che le promozioni resteranno valide fino al 13 dicembre 2021.

Se siete a caccia di ulteriori imperdibili sconti, vi ricordiamo che su PlayStation Store fino al 23 dicembre potrete approfittare delle offerte di fine anno con sconti fino al 95%.

Inoltre, se non siete attualmente abbonati, su PS Store potrete acquistare in forte sconto un anno di abbonamento a PlayStation Plus.

A proposito dei TGA, nel caso non siate riusciti a seguirli, di seguito potete trovare tutti i vincitori di The Game Awards 2021.