PlayStation e Bungie sono già al lavoro su «diversi progetti non annunciati»

Dopo aver ufficialmente completato l’acquisizione negli scorsi mesi, PlayStation e Bungie hanno già iniziato a unire le forze per sviluppare nuovi interessanti progetti, che non dovrebbero essere però disponibili in esclusiva per le console di casa Sony.

Un aspetto fondamentale legato all’acquisizione degli autori di Destiny (trovate l’antologia ufficiale su Amazon) era infatti il mantenimento della loro indipendenza, che consentirà a Bungie e PlayStation Studios di aiutarsi a vicenda, in base alle relative necessità.

E Sony non ha mai nascosto la volontà di sfruttare la nuova partnership per diventare più competitiva sul fronte live service, come dimostrato dalla nascita di una divisione apposita, a cui contribuiranno proprio gli autori di Destiny.

Come se ciò non bastasse, il CFO Hiroki Totoki aveva già ammesso che le due compagnie erano già al lavoro su più di 10 giochi entro il 2026, con uno di questi in particolare che sarà «una IP importante». Un concetto confermato nelle scorse ore proprio dalla stessa casa di sviluppo, in un nuovo post condiviso sui social network.

Tom Farnsworth, il senior design lead di Bungie, ha infatti ammesso sui social che la compagnia sta lavorando a «diversi progetti non annunciati» con il supporto di Sony, ribadendo anche come la compagnia abbia ormai spostato il proprio focus sullo sviluppo di giochi live service.

And with the support of Sony we are working on a number of unannounced projects too. Come join us!

