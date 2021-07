Perché Switch Pro non è stata annunciata all’E3? Risponde Nintendo

Uno dei grandi misteri dell’E3 2021 è l’assenza di Switch Pro tra gli annunci delle diverse compagnie che vi hanno preso parte.

Si tratta, per chi non lo sapesse, di un nuovo modello di Nintendo Switch destinato ai giocatori console hardcore.

Questo modello sarebbe in teoria in grado di fornire prestazioni fino alla risoluzione 4K nella modalità fissa per TV.

Nintendo ha preso parola sull’argomento, commentando (anche se non per la prima volta) la questione davanti agli azionisti.

La nuova versione di Nintendo Switch avrebbe tra le altre cose uno stand posteriore più spesso e uno schermo OLED più grande.

Ma, per il momento, non ci è dato sapere della sua esistenza o meno, visto che la Grande N non l’ha ancora mostrata in pubblico.

Su esplicita domanda di un investitore, il presidente Shuntaro Furukawa ha fornito la sua versione sulla faccenda:

«La nostra compagnia usa i Nintendo Direct per informare i nostri clienti riguardo a prodotti individuali al momento giusto».

Questo vuol dire che in teoria potremmo aspettarci un Nintendo Direct organizzato appositamente per lo scopo del reveal della nuova console.

Nintendo sta «costantemente sviluppando hardware, software, periferiche dedicate, ecc., ma ci asteniamo dal fare commenti su specifici prodotti ancora in sviluppo».

Insomma, l’esistenza di una Switch Pro non sembrerebbe in discussione, sebbene rimanga tutto da vedersi l’aspetto temporale della sua uscita.

C’è chi si è portato avanti col lavoro negli ultimi mesi, arrivando ad abbozzare persino un nome credibile per la console (che non sarebbe “Pro”, dopotutto).

Quando si supponeva che sarebbe stata presentata all’E3, si immaginava che sarebbe stata lanciata nel 2021, ma a questo punto non c’è niente di sicuro.

La buona notizia è che la casa di Kyoto avrebbe intenzione di cogliere questa edizione come un’occasione per correggere un problema storico di Switch.