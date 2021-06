Switch Pro è sparita? Nintendo commenta i rumor (e si contraddice)

L’E3 2021 sembrava essere l’occasione giusta per mostrare la fantomatica Nintendo Switch Pro, e i fan sono rimasti incollati allo schermo fino all’ultimo istante in attesa di un sorprendente reveal che, sfortunatamente, non è mai arrivato.

La console ibrida della casa di Kyoto continua a macinare un notevole successo di vendite, e la spinta dei nuovi titoli presentati, o nuovamente mostrati, nel corso della fiera losangelina (in primis Metroid Dread e il tanto atteso sequel di The Legend of Zelda Breath of The Wild) non potranno che spingerla a fare ancora meglio.

La scorsa settimana, GameStop sembrava aver finalmente “svelato” il vero nome di Switch Pro, ed era sembrato effettivamente plausibile se confrontato con il recente passato dell’azienda.

A rinsaldare l’ipotesi dell’imminente arrivo di una versione aggiornata ci aveva pensato pochi giorni prima un rivenditore francese, al quale era sfuggito anche un interessante dettaglio relativo al prezzo del nuovo hardware.

In una recente intervista con il Washington Post, Doug Bowser, presidente di Nintendo of America, ha parlato dei rumor e delle indiscrezioni riguardante la tuttora fantomatica Nintendo Switch Pro.

Pur non confermando o smentendo nessuna delle notizie circolate negli ultimi giorni, Bowser ha fornito qualche dettaglio in più che consente di ipotizzare quali potrebbero essere le strategie della grande N per il prossimo futuro (via GameInformer).

Nello specifico, parlando delle implementazioni tecnologiche in casa Nintendo, il presidente si è espresso come segue:

«Siamo sempre attenti al modo in cui la tecnologia può migliorare il gameplay, ma non ci interessa la tecnologia fine a sé stessa. Il focus è sempre sul modo in cui è possibile arricchire l’esperienza di gioco. Ma dove si applicano le nuove tecnologie? Su un hardware esistente o su quello che sta per arrivare?

Le parole di Bowser permettono quantomeno di supporre che qualcosa stia effettivamente bollendo in pentola, soprattutto in seguito al tema dei nuovi e vecchi hardware.

Ma il presidente ha fornito un’ulteriore precisazione, che può aiutare a rendere il quadro della situazione più completo (ma decisamente contraddittorio).

«Nintendo Switch sta entrando nel suo quinto anno e sta ridefinendo il concetto di “ciclo vitale” di una console. La sua ottima salute è accompagnata da contenuti pubblicati a cadenza regolare», ha concluso Bowser.

Quest’ultima affermazione sembra andare controcorrente con quanto detto in precedenza, e lascia intendere che Nintendo potrebbe non avere necessariamente intenzione di dare vita a una Switch Pro nell’immediato.

L’E3 non ha portato con sé una nuova console targata Nintendo, ma ha comunque avuto il pregio di mostrare tante novità. Tra queste, uno storico survival horror pronto a tornare sulla console ibrida nel corso del 2022.

Intanto, le teorie sul sequel di Breath of The Wild continuano a moltiplicarsi, soprattutto in seguito al nuovo trailer presentato nel corso della kermesse losangelina.

Se stavate aspettando Metroid Prime 4 (la cui lavorazione è stata comunque confermata) o un’eventuale Metroid Prime Collection vi sarete probabilmente sentiti delusi, ma il prossimo arrivo di Metroid Dread non mancherà di placare la vostra fame.