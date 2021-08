P.T. usciva 7 anni fa, e Hideo Kojima lo celebra così

Esattamente 7 anni fa veniva annunciato e lanciato P.T., quello che si sarebbe scoperto dopo poche ore essere una demo giocabile di Silent Hills.

Dietro il progetto, fu presto rivelato, c’era Hideo Kojima – creatore tra gli altri di Death Stranding -, che oggi celebra la ricorrenza a modo suo.

Il gioco non ha mai smesso di far parlare di sé, avendo destato negli appassionati un’impressione notevole ai tempi dell’uscita, ed è stato persino accostato ad un recupero sotto le “mentite spoglie” di Abandoned.

Mentre quell’ipotesi, già piuttosto bislacca di per sé, si sgonfia col passare delle ore, solo pochi mesi fa avevamo ricevuto la brutta notizia che P.T. non sarebbe stato compatibile con PS5.

Sui social, Hideo Kojima si sta sbizzarrendo per rilanciare la notizia del settimo anniversario di P.T., pur non realizzando dei post di proprio pugno (ad ora) per commemorarlo.

Per il momento, il game director e designer di Death Stranding si sta accontentando di ritwittare e/o commentare brevemente i ricordi dei fan.

Mentre scriviamo contiamo almeno quattro condivisioni, tra cui spicca sicuramente una sua celebre foto d’epoca in Italia.

Nella foto, che potete vedere in alto, Kojima posa sotto l’insegna di un ufficio postale, in Italiano proprio “PT”.

Ricondividendo quest’ultima, il giapponese si è lasciato andare ad un commento dolce, che in italiano suona più o meno come «che nostalgia».

Sebbene si tratti dell’uscita di un suo gioco, fa comunque strano vederlo impegnato così a commemorare quell’evento, se pensiamo che si trattò della sua ultima opera con Konami (editore con cui i rapporti si chiusero in malo modo).

L’amico Geoff Keighley non ha mancato di condividere un tweet a tal proposito, ricordando come l’allora “7780s Studio” beffò tutti con un annuncio a sorpresa alla Gamescom 2014.

Kojima è come sempre all’opera su nuovi titoli, anche se ultimamente ha fatto parlare di sé per le preoccupazioni legate alla potenziale sparizione del supporto fisico.

Attualmente sta lavorando ad un trailer, per cui è plausibile che si faccia rivedere alla Opening Night Live proprio della Gamescom con uno sguardo a Death Stranding Director’s Cut.

Se siete appassionati di questo personaggio del gaming, potreste voler dare un’occhiata al suo ultimo libro appena tradotto in Italiano – e recensito per voi dalla nostra Stefania Sperandio.