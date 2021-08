Il formato fisico sparirà per sempre? Hideo Kojima è molto preoccupato

La preferenza per il formato fisico o digitale tiene banco da tempo, e i giocatori affezionati al supporto “classico” sono ancora molti, soprattutto quelli di vecchia data.

D’altra parte, i servizi che fanno della distribuzione di prodotti digitali il fulcro della loro ragion d’essere, come Xbox Game Pass, sono attualmente molto popolari e ampiamente utilizzati.

Malgrado questo testa a testa, il formato fisico continua a essere venduto, e soprattutto acquistato: il titolo più venduto in questa categoria in Europa nei primi sei mesi dell’anno potrebbe addirittura sorprendervi.

Per quanto riguarda il drammatico (da molteplici punti di vista) 2020, il 91% degli incassi relativi al settore gaming ha decretato la netta superiorità del digitale, complice anche l’effetto della pandemia e le relative restrizioni.

Nei giorni scorsi, a dire la sua sul delicato argomento era stato Hideo Kojima, grande appassionato del formato fisico e ancora poco avvezzo a quello digitale.

Per chi segue i profili social del game designer nipponico non si tratta di una novità: Kojima pubblica spesso immagini di copie fisiche di CD, DVD, Blu-ray e altri supporti.

Collezionare album musicali, film e videogiochi rientra pienamente tra le attività preferite del papà di Metal Gear Solid, ancora molto affezionato al supporto che per anni ha necessariamente accompagnato la diffusione di specifici contenuti multimediali.

Adesso, Kojima ha espresso ancora una volta la sua opinione sull’argomento, affidando le sue riflessioni a due post sul suo profilo Twitter ufficiale:

Eventually, even digital data will no longer be owned by individuals on their own initiative. Whenever there is a major change or accident in the world, in a country, in a government, in an idea, in a trend, access to it may suddenly be cut off.

