Kojima spoilera il trailer a cui stava lavorando (e Geoff Keighley ci scherza su)

C’era una volta Moby Dick Studios, lo studio fittizio messo in piedi da Hideo Kojima capitanato dal misterioso Joakim Mogren (con il nome che è anagramma di “Kojima” e il cognome che rimandava a Project Ogre, ndr) con il solo intento di annunciare Metal Gear Solid V: The Phantom Pain.

Lo riesumiamo perché quei momenti, di cui fu complice anche Geoff Keighley – noto giornalista e organizzatore di eventi nel panorama videoludico – sono rimasti talmente tanto nell’immaginario dei videogiochi che Abandoned continua a venirne schiacciato.

Il silenzioso videogioco di Blue Box, uno studio di cui si sa molto poco e capitanato da Hasan Kahraman, di cui probabilmente si sa ancora meno, per molti sarebbe un nuovo gioco di prestigio di Kojima, ma i “ma” sono davvero tanti e personalmente siamo molto scettici (per usare un eufemismo).

Abbiamo spiegato in un lungo video che trovate nel corpo di questa notizia il perché non pensiamo (e speriamo che sia così) che ci sia Kojima dietro Abandoned, e a darne conferma in fondo è lui stesso.

Lo scorso sabato vi avevamo segnalato che il leader di Kojima Productions aveva fatto sapere di avere accolto la richiesta dei fan, che avevano espresso in un sondaggio la volontà che il trailer di lancio di Death’s Stranding Director’s Cut venisse montato direttamente da lui.

Così sarà e, da qualche giorno, Kojima-san non fa che fornire aggiornamenti sullo stato dei lavori, al punto che oggi ha praticamente spoilerato su cosa si concentrerà questo nuovo trailer.

Considerando che il gioco è uscito nel 2019 e vide l’arrivo di un trailer di lancio ricchissimo di atmosfera (ma anche di anticipazioni, comunque difficili da legare non avendoci ovviamente giocato prima dell’uscita) non era facile provare a immaginare un ulteriore video che raccontasse il gioco.

Per riuscirci, Kojima ha deciso di concentrarsi sull’immaginario e i simbolismi di Death Stranding, che saranno base di questo trailer. Non sappiamo se parli delle CA, delle balene, degli arcobaleni, dei BB o delle mani, visto che i simbolismi in Death Stranding sono decisamente numerosi, ma sembra legittimo aspettarsi un video che indugi su queste raffigurazioni.

Sul suo profilo, Kojima ha anticipato:

Nel trailer di lancio ho incluso le rappresentazioni chiave e le cose che rendono unico Death Stranding. Quali sono per voi? La balena? Il granchio? Le spiagge, i pod dei BB? Una mano?

A rispondere è stato proprio Keighley, noto amico di Kojima e suo complice ai tempi di The Phantom Pain, che non poteva esimersi dallo scegliere se stesso e la sua rappresentazione all’interno del gioco come simbolo di Death Stranding, concedendosi così una battuta.

Al di là degli scherzi, emerge insomma un Kojima pienamente concentrato sull’arrivo il prossimo 24 settembre di Death Stranding: Director’s Cut. Questa versione del peculiare open world, che abbiamo premiato in sede di recensione per il suo modo unico di essere videogioco e messaggio interattivo, si arricchirà di alcuni nuovi contenuti su PS5, come missioni di storia extra e alcuni bonus aggiuntivi.

Abbiamo dedicato un articolo esteso alla loro esplorazione, spiegandovi anche come eseguire l’upgrade in caso siate già in possesso di una copia del gioco su PS4. Per il momento, invece, non ci è dato sapere se, come e quando questi contenuti arriveranno anche su PC, essendo il gioco sotto etichetta Sony Interactive Entertainment.

Per saperne di più su Abandoned, invece, ci vorrà ancora qualche giorno, quando finalmente ci sarà svelato se ci troviamo di fronte a un’operazione di marketing che si è imbizzarrita e su cui Blue Box ha provato a rimanere seduta, o se ci sarà da rimanere sorpresi. O delusi, in caso ci trovassimo di fronte a un prestigiatore di questo calibro che abusa di un trucco due volte, conscio che la meraviglia è spesso sinonimo di prima volta.