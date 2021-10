Ora potete fidanzarvi con l’anello di Pikachu, ma non vi rimarranno soldi per il matrimonio

Se siete amanti dei Pokémon e avete l’ardente desiderio di coronare al meglio il vostro sogno d’amore, adesso è possibile coniugare le due cose.

Quest’anno il brand Pokémon ha festeggiato il suo 25esimo anniversario e un’azienda giapponese ha pensato bene di dare vita a quello che probabilmente potrebbe essere un sogno nel cassetto custodito da molti appassionati della serie.

Stiamo parlando di un vero e proprio anello di fidanzamento in platino con delle decorazioni in oro a forma di Pikachu.

Tutti quelli che desiderano dare un tocco creativo al loro matrimonio tramite qualcosa dedicato ai mostriciattoli tascabili più famosi del mondo, adesso potranno rendere i loro sogni realtà, cominciando proprio da questo anello di fidanzamento da regalare alla propria persona amata.

Di seguito vi facciamo vedere l’oggetto del desiderio in questione (e perché non metterlo anche in una Master Ball?):

L’anello è realizzato dall’azienda giapponese U-Treasure, specializzata nella creazione di gioielli dedicati al mondo di anime e videogiochi. Al centro dell’anello è possibile notare un diamante da 1032 carati, è disponibile dal 26 ottobre e ha un prezzo decisamente elevato (ma che siamo sicuri non spaventerà i più facoltosi fan irriducibili della saga): 1.169.400 yen (circa 8.880 €).

I giocatori di tutto il mondo che non potranno permettersi questo costoso anello, potranno però rimettere le mani sui remake dei titoli di quarta generazione in uscita a breve su Nintendo Switch.

Oltre a Diamante Lucente e Perla Splendente, gli appassionati dei Pokémon aspettano anche Leggende Pokémon: Arceus, che con ogni probabilità non somiglierà ad un altro dei titoli più acclamati della grande N.

