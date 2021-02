Annunciato Pokémon Legends Arceus, ufficiali i remake di Diamante e Perla!

Nel corso dell’odierno appuntamento Pokémon Presents, volto a celebrare i venticinque anni della saga, The Pokémon Company ha annunciato ufficialmente il ritorno di Pokémon Diamante e Pokémon Perla, che per l’occasione sono stati ribattezzati Pokémon Brilliant Diamond e Pokémon Shining Pearl.

I due giochi, sviluppati da ILCA, arriveranno più avanti nel corso del 2021, ma una data precisa non è stata ancora resa nota. Saranno rifacimenti fedeli alle controparti originali, in tutto e per tutto, all’infuori che nella componente tecnica, rispolverata rispetto a quella che abbiamo visto su Nintendo DS. I Pokémon starter saranno Turtwig, Chimchar e Piplup.

Sebbene non sviluppato direttamente da Game Freak, questo ritorno avrà comunque Junichi Masuda come co-director. Nella nota ufficiale diramata ai media anglofoni, che vi traduciamo, leggiamo:

[…] Pokémon Brilliant Diamond e Pokémon Shining Pearl consentono ai fan di vivere le storie originali e le feature di Pokémon Diamante e Pokémon Perla in un modo rinnovato. I giochi originali sono stati ricreati in modo fedele e vivacemente rivitalizzati per Nintendo Switch. Il senso di dimensioni delle città e dei percorsi è stato fedelmente preservato e i fan che hanno giocato i giochi originali riconosceranno molti luoghi familiari. Questi giochi sono stati aggiornati con delle novità facili da capire e rivolte ai giocatori che avete visto nelle uscite recenti della saga videoludica Pokémon, in aggiunga a delle scene di battaglia ravvicinate e personali.

Gli starter

Pokémon Legends Arceus

Nel corso dell’appuntamento è stato annunciato anche Pokémon Legends Arceus, nuovo episodio in arrivo nel corso del 2022 e a sua volta ambientato nella regione di Sinnoh, ma in epoca feudale. Il gioco sarà un open world interamente originale che proporrà diverse novità nel suo sistema di combattimento.

Sta venendo sviluppato da Game Freak e vi permetterà di partire da un villaggio per poi avventurarsi in tutto il resto del mondo. Ancora una volta, potrete servirvi di Pokéball per catturare i vostri Pokémon e arricchire il vostro Pokedex, come mostrato nel video.

Ovviamente, il nome del gioco viene dal suo leggendario di riferimento, Arceus, che in qualche modo tutto da scoprire sarà legato a doppio filo al vostro percorso di allenatori di mostriciattoli. Gli starter, in questo caso, saranno Rowlet, Cyndaquil, e Oshawott – e sarete voi a dover creare il primo Pokedex per la regione.

Il lancio di Pokémon Legends Arceus è atteso per inizio 2022 su Nintendo Switch.