Pokémon GO, Niantic annuncia il suo successore (ed è un gioco Nintendo)

Il successo di Pokémon GO non è certamente rimasto inosservato da Nintendo, che ha voluto sfruttare la popolarità del fenomeno per investire fortemente sulla realizzazione di nuovi giochi per smartphone.

Continuando dunque a voler diffondere la popolarità delle IP disponibili su Nintendo Switch, Niantic ha recentemente annunciato ufficialmente il successore di Pokémon GO, che vedrà protagonista un altro famoso franchise della casa di Kyoto.

Al momento, il popolare capitolo dedicato ai mostri tascabili più famosi al mondo sta celebrando la festa più spaventosa dell’anno con un nuovo evento.

Subito dopo la sua conclusione, arriverà in Italia per la prima volta un nuovo evento esclusivo, precedentemente disponibile soltanto in alcune regioni del mondo.

Il nuovo gioco mobile di Niantic, già disponibile per il download in alcuni mercati selezionati, è Pikmin Bloom, un nuovo spin-off mobile dedicato alla popolare serie Nintendo (via Kotaku).

In maniera sicuramente non sorprendente, il titolo include uno stile di gameplay molto simile a quello del popolare adattamento della serie di Game Freak, che cercherà di stimolare i giocatori ad uscire di casa il più spesso possibile.

L’obiettivo sarà quello di trovare in giro per le strade delle vostre città i semi di Pikmin, che in seguito ci accompagneranno fedelmente nella ricerca di nuove creature da collezionare.

Di seguito potete anche osservare il trailer dell’annuncio, che include anche un messaggio speciale di Shigeru Miyamoto, il papà di Pikmin e di tantissimi capolavori Nintendo:

A differenza di Pokémon GO, che ambisce a catturare l’attenzione dei giocatori più competitivi, Pikmin Bloom si presenta dunque come un’opzione molto più rilassante, ideale per tutti coloro non vogliano sentirsi eccessivamente sotto pressione anche durante una passeggiata.

Al momento il download nella regione italiana non è disponibile, ma Niantic ha confermato di aver iniziato la distribuzione globale e che in pochi giorni dovrebbe essere disponibile in tutto il mondo: per scoprire tutti i dettagli potete recarvi sul sito ufficiale al seguente indirizzo.

L’ultimo capitolo della trilogia è stato reso disponibile appena un anno fa su Nintendo Switch: di seguito potete trovare la nostra recensione di Pikmin 3 Deluxe.

Dato che il gameplay si preannuncia essere molto più semplice, sembra improbabile che possano verificarsi problemi come il caso dell’evoluzione «impossibile» di Pokémon GO.

Naturalmente, il fatto che il team stia lavorando ad un nuovo gioco non significa che Pokémon GO stia venendo abbandonato: Niantic sta preparando una piccola rivoluzione per il fenomeno mobile.