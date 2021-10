Leggende Pokémon Arceus non somiglierà davvero a Zelda Breath of the Wild, in fin dei conti

Da quando Leggende Pokémon: Arceus è stato annunciato, tanti hanno notato una somiglianza nella direzione artistica che è nato un tormentone: «sembra The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ma con i Pokémon».

Questo ha lasciato supporre, anche in virtù dei dettagli di gameplay presentati da The Pokémon Company, che il gioco avesse una struttura open world simile a quella del capolavoro di Nintendo Switch, con possibilità di spostamento completamente affidate alla discrezione del giocatore.

Come evidenziato da Kotaku, però, probabilmente dovremmo dire che il gioco somiglierà più a Monster Hunter Stories che non a Zelda: Breath of the Wild, per come sarà strutturato.

Il vostro viaggio, infatti, utilizzerà il Villaggio di Jubilife come hub centrale, dal quale andranno poi a diramarsi i percorsi del vostro viaggio – comprese le missioni secondarie degli NPC, che vi attenderanno sempre qui per riscattare la ricompensa una volta che le avrete completate.

In Leggende Pokémon Arceus satelliterete intorno al villaggio

Oltretutto, una mappa mostrata nel più recente Pokémon Direct (quello di agosto) aveva suggerito una suddivisione in macro-aree delle mappe, anziché un approccio con una grossa e unica mappa, come quella di Hyrule in Breath of the Wild. Così, quando scorrazzerete in giro per le mappe, potrete fare i vostri preparativi in un accampamento – e anche questo fa molto Monster Hunter.

A chiarire ulteriormente la cosa è stata proprio The Pokémon Company, che ha inviato una nota ufficiale a Kotaku per spiegare meglio la struttura del gioco rispetto ai paragoni con The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Nella nota del publisher leggiamo:

In Leggende Pokémon: Arceus, il Villaggio di Jubilife sarà la base per l’assegnazione delle missioni. Dopo averne ricevuto una, o una richiesta, ed essersi preparati per la prossima escursione, il giocatore andrà via dal villaggio per studiare una delle varie aree aperte della regione di Hisui. Una volta finito il lavoro, i giocatori dovranno rientrare per prepararsi al prossimo impegno. Non vediamo l’ora di condividere con voi più informazioni sull’esplorazione della regione di Hisui.

Viene confermata, quindi, l’idea di un hub centrale intorno al quale graviterete, vagando via via per compiere nuove missioni, ma tornando alla base per prepararvi alla successiva.

Leggende Pokémon: Arceus, insomma, anche se molto diverso in diversi concetti dai videogiochi precedenti, non sarà il Breath of the Wild della saga Pokémon. Ormai, comunque, non manca moltissimo per metterci le mani, considerando che uscirà il 28 gennaio su Nintendo Switch.

Nel frattempo, però, il comparto grafico del gioco sta facendo discutere gli appassionati, che non si sono risparmiati qualche sfottò.